孙艺珍拍新剧回归，有望搭档丁海寅！ 确定出演JTBC《经常请客的漂亮姐姐》
韩剧 2018年1月10日 星期三10:32 Sani
孙艺珍时隔5年重回小萤幕，演绎平凡却又动人的姐弟恋，3月开播！
《经常请客的漂亮姐姐》是JTBC最新企划的金土剧（周五周六播出），孙艺珍饰演女主角尹珍雅（音），是一家咖啡企业卖场管理部的监察人，一直秉持著「要就要最好的」人生信条生活，但实际上爱情和事业都没什么成就， 是个颇感空虚的30代。
突然有一天，尹珍雅好友徐庆善（音）的弟弟徐俊熙（音）结束了海外派遣工作、回到韩国，从前的他只是个不懂事的弟弟，但现在，似乎一切都不一样了......
孙艺珍近年来都专注於电影事业，先后拍摄了《德惠翁主》、《协商》和《现在，很想见你》等等，却鲜少接拍电视剧，上一部作品还是2013年和金南佶合作的《鲨鱼》。
对此，孙艺珍说：「我一直在寻找能让人共鸣却不带有刺激性的作品，这部电视剧就是我等待的作品。 」
至於男主角徐俊熙的人选，有消息称将由人气演员丁海寅担当，对此所属社FNC娱乐表示：「丁海寅接到了出演邀约，正在积极讨论。 」
丁海寅因去年SBS电视剧《当你沉睡时》中的员警角色而走红，目前正在拍摄tvN《机智牢房生活》，其参演的电影《兴夫》也即将上映。
其实孙艺珍跟丁海寅这一组合让小编很期待，大家是否看好呢？
（图源：TV DAILY）
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