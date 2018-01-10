EXID 双喜临门 率智生日当天宣布新企划〈Re:flower〉！ 《Radio Romance》金所炫变身电台作家 展现熟女演技坦言紧张 《无限挑战》李栋旭特别出演，至亲认证：「曹世镐很适合无挑～」 《花样青春》WINNER穿著西装回国原因公开，原来是用罗PD的个人卡买的！ 尹汝贞：「有一次骂了朴叙俊，但李瑞镇叫我别骂他，因为他粉丝很多的」 小心说话！罗PD：下次拍个殷志源的《我家的熊孩子》、李寿根：那么《姜洗车》呢？ 恶童Block. B每次变身暖男唱抒情歌都超好听哦，听过新歌《Don’t Leave》了吗～？ 张东健、金荷娜与SM C&C合约到期，两人各有什么打算？ Pristin周洁琼被爆退团，只因频繁回大陆录综艺？ 看所属社怎么说！ 庆祝求婚一周年？！宋仲基宋慧乔东京街头被拍 背后牵手超甜蜜 丁海寅终於要来台湾啦！ 3月4日台北见面会，击掌、合照、送签名拍立得！ 韩国电影第一次！《下女的诱惑》入围英国电影学院奖最佳外语片奖 孙艺珍拍新剧回归，有望搭档丁海寅！ 确定出演JTBC《经常请客的漂亮姐姐》 成东镒、高昌锡、李圣经、李准赫出演《盛赞上映中》9日首播 INFINITE 深入地下三楼回娘家 《一周偶像》今晚看点抢先抓！ NCT U 在玹、道英和泰一，12日出击SM STATION2 该逛书店罗～朴宝剑成台湾版〈VOGUE〉封面人物 真挚访谈抢先看！

孙艺珍时隔5年重回小萤幕，演绎平凡却又动人的姐弟恋，3月开播！

《经常请客的漂亮姐姐》是JTBC最新企划的金土剧（周五周六播出），孙艺珍饰演女主角尹珍雅（音），是一家咖啡企业卖场管理部的监察人，一直秉持著「要就要最好的」人生信条生活，但实际上爱情和事业都没什么成就， 是个颇感空虚的30代。

突然有一天，尹珍雅好友徐庆善（音）的弟弟徐俊熙（音）结束了海外派遣工作、回到韩国，从前的他只是个不懂事的弟弟，但现在，似乎一切都不一样了......

孙艺珍近年来都专注於电影事业，先后拍摄了《德惠翁主》、《协商》和《现在，很想见你》等等，却鲜少接拍电视剧，上一部作品还是2013年和金南佶合作的《鲨鱼》。



对此，孙艺珍说：「我一直在寻找能让人共鸣却不带有刺激性的作品，这部电视剧就是我等待的作品。 」



至於男主角徐俊熙的人选，有消息称将由人气演员丁海寅担当，对此所属社FNC娱乐表示：「丁海寅接到了出演邀约，正在积极讨论。 」

丁海寅因去年SBS电视剧《当你沉睡时》中的员警角色而走红，目前正在拍摄tvN《机智牢房生活》，其参演的电影《兴夫》也即将上映。



其实孙艺珍跟丁海寅这一组合让小编很期待，大家是否看好呢？

（图源：TV DAILY）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究