終於來到這一天！INFINITE 正規三輯今日問世　精彩預告大回顧

一年多的等待終於只剩下幾個小時，INFINITE 今晚就要帶著第三張正規專輯〈Top Seed〉回到 Inspirit 身邊了。在那之前，快來複習所有關鍵的預告吧！

INFINITE 於本日（8 號）中午，釋出了最後一支回歸預告短片。



雖然身穿帥氣服裝，INFINITE 仍像平時在直播節目中一樣打打鬧鬧，輕鬆模樣流露出十足經驗的餘裕，也讓人更期待他們在成為 6 人組後的表現。

為了準備已久的〈Top Seed〉，先前的預告以雙線並行的方式呈現，大方地釋出了大量的團體、成員個人預告畫報，逐漸拼湊出〈Top Seed〉的概念與 INFINITE 的新面貌。

最新主打歌 “Tell Me” 降低音效、襯托出每位成員都能獨當一面的歌聲特色，以節制有度的詮釋營造出夢幻又洗鍊的氛圍。此外，專輯中更收錄了東雨、L 與成鍾的個人作品，滿滿 12 首歌曲精彩豐富。



今晚迎來 INFINITE 的正規三輯〈Top Seed〉後，別忘了鎖定八點（韓國時間）的發片紀念 showcase 喔！

（照片與影片來源：）

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