终於来到这一天！INFINITE 正规三辑今日问世 精彩预告大回顾
KPOP 2018年1月8日 星期一12:10 施乃琪
一年多的等待终於只剩下几个小时，INFINITE 今晚就要带著第三张正规专辑〈Top Seed〉回到 Inspirit 身边了。在那之前，快来复习所有关键的预告吧！
INFINITE 於本日（8 号）中午，释出了最后一支回归预告短片。
虽然身穿帅气服装，INFINITE 仍像平时在直播节目中一样打打闹闹，轻松模样流露出十足经验的余裕，也让人更期待他们在成为 6 人组后的表现。
为了准备已久的〈Top Seed〉，先前的预告以双线并行的方式呈现，大方地释出了大量的团体、成员个人预告画报，逐渐拼凑出〈Top Seed〉的概念与 INFINITE 的新面貌。
最新主打歌 “Tell Me” 降低音效、衬托出每位成员都能独当一面的歌声特色，以节制有度的诠释营造出梦幻又洗炼的氛围。此外，专辑中更收录了东雨、L 与成钟的个人作品，满满 12 首歌曲精彩丰富。
今晚迎来 INFINITE 的正规三辑〈Top Seed〉后，别忘了锁定八点（韩国时间）的发片纪念 showcase 喔！
（照片与影片来源：）
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