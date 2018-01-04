Gummy、Ailee、臉紅的思春期、Rhythm Power 齊出擊　今晚一定要死守《Happy Together 3》直播！

今晚的 KBS 2TV《Happy Together》看點超多！一票歌壇天王天后居然會相約唱 KTV 還突襲包廂？臉紅的思春期挑戰善美的 “Gashina”？快來一探究竟！
新年首度播出的《Happy Together 3》為特輯「傳說社團——請唱我的歌」邀來超強陣容， 從 Gummy、Ailee 到臉紅的思春期、Rhythm Power 都齊聚一堂，超高水準的。
其中被譽為「R&B 女王」的 Gummy 透露自己與同為 1981 年生的朴孝信、Hwanhee（Fly to the Sky 成員）、輝星、 Lyn、金泰宇（god 成員）組成了「歌壇 81 Line」，平時會相約去 KTV 唱歌，各個身為暢銷曲富翁的他們，當然不免會聽見其他包廂傳來自己的歌曲「有時候，我們就懷著開心又感激的心情跑去那些包廂。」Gummy 透露：「我們會先觀察一下那間包廂的氣氛，要是可以加入的話就進去一起唱。」
不僅如此，「歌壇 81 Line」之間也愛互唱彼此的歌：「比如我唱了一首朴孝信的歌，他就會唱一首我的。」接著就當場唱了一小段朴孝信的出道歌曲「傻瓜」，還加碼演唱 Ailee 的「我要如初雪般走向你」，充滿個人特色的詮釋讓全場讚嘆不已。
此外，一向靜靜地自彈自唱的臉紅的思春期，最近也在許多綜藝節目中大秀舞蹈實力和綜藝感，先是透露自己其實會「發音源後一整週都不斷確認排名，每隔一小時就重新整理一次」，搞笑地打破了音源強手的帥氣形象；另一方面，臉紅的思春期也說她們在 KTV 總是亂玩一通，除了會以 4 倍速演唱 BigBang 的歌曲外，更當場挑戰了善美去年掀起模仿風潮的 “Gashina”！
想看更多精彩的內容，就別錯過今晚 11 點 10 分（韓國時間）播出的《Happy Together 3》啦！
（照片來源：KBS）
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