Gummy、Ailee、脸红的思春期、Rhythm Power 齐出击　今晚一定要死守《Happy Together 3》直播！

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今晚的 KBS 2TV《Happy Together》看点超多！一票歌坛天王天后居然会相约唱 KTV 还突袭包厢？脸红的思春期挑战善美的 “Gashina”？快来一探究竟！

新年首度播出的《Happy Together 3》为特辑「传说社团——请唱我的歌」邀来超强阵容， 从 Gummy、Ailee 到脸红的思春期、Rhythm Power 都齐聚一堂，超高水准的。

其中被誉为「R&B 女王」的 Gummy 透露自己与同为 1981 年生的朴孝信、Hwanhee（Fly to the Sky 成员）、辉星、 Lyn、金泰宇（god 成员）组成了「歌坛 81 Line」，平时会相约去 KTV 唱歌，各个身为畅销曲富翁的他们，当然不免会听见其他包厢传来自己的歌曲「有时候，我们就怀著开心又感激的心情跑去那些包厢。」Gummy 透露：「我们会先观察一下那间包厢的气氛，要是可以加入的话就进去一起唱。」

不仅如此，「歌坛 81 Line」之间也爱互唱彼此的歌：「比如我唱了一首朴孝信的歌，他就会唱一首我的。」接著就当场唱了一小段朴孝信的出道歌曲「傻瓜」，还加码演唱 Ailee 的「我要如初雪般走向你」，充满个人特色的诠释让全场赞叹不已。

此外，一向静静地自弹自唱的脸红的思春期，最近也在许多综艺节目中大秀舞蹈实力和综艺感，先是透露自己其实会「发音源后一整周都不断确认排名，每隔一小时就重新整理一次」，搞笑地打破了音源强手的帅气形象；另一方面，脸红的思春期也说她们在 KTV 总是乱玩一通，除了会以 4 倍速演唱 BigBang 的歌曲外，更当场挑战了善美去年掀起模仿风潮的 “Gashina”！

想看更多精彩的内容，就别错过今晚 11 点 10 分（韩国时间）播出的《Happy Together 3》啦！

（照片来源：KBS）

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