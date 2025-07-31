歌手GUMMY懷上第二胎，與曹政奭婚後7年再迎家庭新成員

韓國實力派女歌手GUMMY再次傳來喜訊！據韓媒《Xports News》今日報導，GUMMY目前已懷有第二胎，孕期已進入第4至5個月，預計將於今年底或明年初迎來家庭的新成員。

GUMMY於2018年與演員曹政奭結為夫妻，2020年誕下第一個女兒，此次是兩人時隔約五年再度迎來新生命，讓許多粉絲與親友都獻上祝福。 曹政奭曾在YT網綜中稱讚妻子是「育兒天才」，這對演藝圈模範夫妻再次升格為二寶爸媽，令外界備感溫馨與期待。



GUMMY自2003年出道以來，憑藉《如果你回來》《早知道當朋友也好》《忘了我吧》《對不起》《請記得我所有的日子與那個時候》等多首動人歌曲，深受樂迷喜愛，是韓國音樂界公認的實力派歌姬。



目前曹政奭和GUMMY在各自的事業領域依然表現亮眼。 曹政奭主演的喜劇電影《我和我的殭屍女兒》於上映首日便吸引43萬觀影人次，刷新了2025年上映電影中的最高開局紀錄。



GUMMY則在本月13日參加搞笑藝人金俊昊與金智珉的婚禮，並深情獻唱《You Are My Everything》作為祝歌、感動全場。 該片段透過綜藝節目《我家的熊孩子》播出，成為該集節目中收視率最高的一分鐘，再度印證GUMMY作為實力派歌手的現場魅力。



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