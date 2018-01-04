防彈少年團 J-Hope 憑音樂實力獲 RM 盛讚 「埋頭創作的 mixtape 超棒」！
KPOP 2018年1月4日 星期四12:08 施乃琪
今年許多大勢明星適逢「本命年」，防彈少年團的隊長 RM 與舞蹈隊長 J-Hope 便是其中之二。同齡的它們繼日前說要跟彼此變更熟後，最近 RM 更大讚 J-Hope 在音樂方面的表現！
RM 於 3 日在 NAVER V LIVE 上開了驚喜直播與 Army 聊天，席間他說：「我最近聽了 J-Hope 自己的 mixtape 中的幾首歌，真的很棒！」
「聽著聽著我不禁覺得『現在他是個真正會自己創作的人了啊』！很有自己的特色。」RM 接著回憶起對 J-Hope 的第一印象：「因為 J-Hope 當初是從舞蹈開始踏入音樂界的，有時候會比較沒自信。但聽了他這張 mixtape 後，我有種『現在真的完整了』的感覺。」對 J-Hope 讚不絕口。
最後 RM 更透露：「J-Hope 在 2017 年埋頭製作自己的 mixtape，比我 3 年前創作的歌更棒。我很想趕快再聽到他的其他作品！」很期待兩人多多交流，J-Hope 不妨多教隊長跳舞啊（笑）
（照片來源：Big Hit Entertainment）
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