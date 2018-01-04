防弹少年团 J-Hope 凭音乐实力获 RM 盛赞 「埋头创作的 mixtape 超棒」！
KPOP 2018年1月4日 星期四12:08 施乃琪
今年许多大势明星适逢「本命年」，防弹少年团的队长 RM 与舞蹈队长 J-Hope 便是其中之二。同龄的它们继日前说要跟彼此变更熟后，最近 RM 更大赞 J-Hope 在音乐方面的表现！
RM 於 3 日在 NAVER V LIVE 上开了惊喜直播与 Army 聊天，席间他说：「我最近听了 J-Hope 自己的 mixtape 中的几首歌，真的很棒！」
「听著听著我不禁觉得『现在他是个真正会自己创作的人了啊』！很有自己的特色。」RM 接著回忆起对 J-Hope 的第一印象：「因为 J-Hope 当初是从舞蹈开始踏入音乐界的，有时候会比较没自信。但听了他这张 mixtape 后，我有种『现在真的完整了』的感觉。」对 J-Hope 赞不绝口。
最后 RM 更透露：「J-Hope 在 2017 年埋头制作自己的 mixtape，比我 3 年前创作的歌更棒。我很想赶快再听到他的其他作品！」很期待两人多多交流，J-Hope 不妨多教队长跳舞啊（笑）
（照片来源：Big Hit Entertainment）
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