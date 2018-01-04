国民三胞胎都已经大到会玩自拍了！ 大韩带弟弟一同出镜 韩剧《黑骑士》演员们笑场NG花絮全公开 金来沅的牙齿也太漂亮了吧～！ 《请回答1988》中比女主角还抢戏的「团宠」小珍珠暴风成长，可是依旧软萌萌 《尹食堂》是否能跟《姜食堂》合作？尹汝贞：姜镐童实在太吵了，经营方式应该会不一样！ 为梦想做好万全准备！SM、DSP 超大型徵选会即将登场 范围遍及数十国 《大力女子都奉顺》编剧出品！金柱赫电影遗作《兴夫》定档在春节期间上映 倒数两天⋯⋯《BLACKPINK House》首集预告出炉 快来记下播出时间！ T.O.P本月继续服兵役！ 转入龙山区担任社会服务要员 B1A4成员CNU&Baro献声韩剧《机智牢房生活》OST公开完整MV Gummy、Ailee、脸红的思春期、Rhythm Power 齐出击 今晚一定要死守《Happy Together 3》直播！ EXO 双喜临门 《Golden Disc Awards》投票大幅领先、〈Universe〉持续袭卷音源榜！ 男团第一个！WINNER《REALLY REALLY》在榜流媒破亿，创下男团新纪录！ 脸红的思春期与 Dingo 携手 特别单曲〈初恋〉10 月发行！ 无人能及的霸气氛围！善美回归倒数两周 首波预告画报曝光 防弹少年团 J-Hope 凭音乐实力获 RM 盛赞 「埋头创作的 mixtape 超棒」！ 秀智本月29日回归！ 大手笔拍摄4支MV 《与神同行》办到了！2018 第一部票房千万韩国电影出炉 太阳&闵孝琳2月3日举办非公开教会婚礼 无蜜月旅行计画 EXID率智7日接受眼压手术 最早2月完整体回归 离开SM的秀英气质大改变！新官方照倍显女演员风范 T-ara、MBK Entertainmen 十年缘分告终 「往后无论在哪，成员们还是会在一起」 歌艺、演技、帅气全到位 INFINITE 〈Tell Me〉长版预告片出炉！

今年许多大势明星适逢「本命年」，防弹少年团的队长 RM 与舞蹈队长 J-Hope 便是其中之二。同龄的它们继日前说要跟彼此变更熟后，最近 RM 更大赞 J-Hope 在音乐方面的表现！

RM 於 3 日在 NAVER V LIVE 上开了惊喜直播与 Army 聊天，席间他说：「我最近听了 J-Hope 自己的 mixtape 中的几首歌，真的很棒！」

「听著听著我不禁觉得『现在他是个真正会自己创作的人了啊』！很有自己的特色。」RM 接著回忆起对 J-Hope 的第一印象：「因为 J-Hope 当初是从舞蹈开始踏入音乐界的，有时候会比较没自信。但听了他这张 mixtape 后，我有种『现在真的完整了』的感觉。」对 J-Hope 赞不绝口。

最后 RM 更透露：「J-Hope 在 2017 年埋头制作自己的 mixtape，比我 3 年前创作的歌更棒。我很想赶快再听到他的其他作品！」很期待两人多多交流，J-Hope 不妨多教队长跳舞啊（笑）

（照片来源：Big Hit Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究