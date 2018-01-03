具惠善簽約新公司Partner’s Park 期待她離開YG後的新發展！

今日，新生公司Partner’s Park（音）宣佈已經與具惠善簽訂專屬合約，「將全力支援她展現更多作為演員的魅力」。
具惠善2004年出演MBC情景喜劇《Non-Stop 5》出道，先後出演過《薯童謠》、《19歲的純情》、《花樣男子》等電視劇。 其中，《花樣男子》曾擁有高達30%的收視率，也令她摘得當年的KBS演技大賞最佳CP賞、網路最高人氣賞、迷你系列劇部門優秀演技賞。
此外，具惠善在藝術領域也有不少作品。 2009年發行小說《Tango》，多次舉辦個人畫展、推出親自作曲的新世紀音樂CD，還導演了《妖術》、《女兒》等電影，十分多才多藝。
2016年5月21日，具惠善與安宰賢完婚，晉升「絕版女」。
去年3月，具惠善因過敏性休克從MBC電視劇《你太過分了》中下車，之後一直處於休養狀態。 12月，具惠善與YG結束了長達14年的合作關係，宣佈離開。
而這次簽約具惠善的Partner’s Park是一家非常年輕的公司，成立於2017年6月12日。 公司代表申孝正（音）表示：「我們會不遺餘力地支援具惠善，讓她展現出之前作為演員未能展現的多樣魅力，以更加成熟的姿態帶來更活躍的作品活動。 」
另外，具惠善導演的最新短片電影《MYSTERY PINK》也要上映了！ 這部片找來演員梁東根和徐玄振出演，將於1月10日在首爾藝術殿堂Hangaram美術館的具惠善個人展覽中公開。
期待具惠善的新發展！
（圖源：Partner’s Park，安宰賢IG，《你太過分了》劇照，YG）
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