具惠善签约新公司Partner’s Park 期待她离开YG后的新发展！

今日，新生公司Partner’s Park（音）宣布已经与具惠善签订专属合约，「将全力支援她展现更多作为演员的魅力」。
具惠善2004年出演MBC情景喜剧《Non-Stop 5》出道，先后出演过《薯童谣》、《19岁的纯情》、《花样男子》等电视剧。 其中，《花样男子》曾拥有高达30%的收视率，也令她摘得当年的KBS演技大赏最佳CP赏、网路最高人气赏、迷你系列剧部门优秀演技赏。
此外，具惠善在艺术领域也有不少作品。 2009年发行小说《Tango》，多次举办个人画展、推出亲自作曲的新世纪音乐CD，还导演了《妖术》、《女儿》等电影，十分多才多艺。
2016年5月21日，具惠善与安宰贤完婚，晋升「绝版女」。
去年3月，具惠善因过敏性休克从MBC电视剧《你太过分了》中下车，之后一直处於休养状态。 12月，具惠善与YG结束了长达14年的合作关系，宣布离开。
而这次签约具惠善的Partner’s Park是一家非常年轻的公司，成立於2017年6月12日。 公司代表申孝正（音）表示：「我们会不遗余力地支援具惠善，让她展现出之前作为演员未能展现的多样魅力，以更加成熟的姿态带来更活跃的作品活动。 」
另外，具惠善导演的最新短片电影《MYSTERY PINK》也要上映了！ 这部片找来演员梁东根和徐玄振出演，将於1月10日在首尔艺术殿堂Hangaram美术馆的具惠善个人展览中公开。
期待具惠善的新发展！
（图源：Partner’s Park，安宰贤IG，《你太过分了》剧照，YG）
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