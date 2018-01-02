7歲出道演技爆錶！李鐘碩＆任時完搶著找他演少年時期 他可能是你下下下任「老公」

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熟悉韓劇的粉絲們都知道，韓劇講述敘事時候特別喜歡從男女主角的童年開始鋪墊，許多人設和人物關係都是從童年時代開始確立的。 而韓劇的男主角都有一個特質，那就是條順腿長顏值高，為了符合人物角色，為他們挑選的童星都是帥氣的弟弟類。

有這樣一名童星，幾乎演變了全娛樂圈的帥哥，姜棟元、李鐘碩、劉亞仁、任時完的同年都被他一人承包了，光是聽這麼一串名字，就能猜到弟弟的顏值有多高了，他就是素有「小李鐘碩」之稱，李鐘碩童年御用童星南多凜。

2002年6月13日生於韓國，是個才16歲的學生。7歲就出演了《花樣男子》中尹智厚，也就是金俊賢的童年時期。這年齡，這顏值，就是傳說中正宗的「小鮮肉」嘛~和李鐘碩三次合作，每一次都扮演他的少年時期。

《六龍飛天》劉亞仁的少年時期

《王在相愛》中的任時完少年時期，標準的富家公子Look，溫潤如玉。

很多童星在成長的過程很有可能一個不小心就「長殘了」。 可是這位小弟弟是越來越好看，現在簡直就是一張標準美少年的臉。

按照現在的發展趨勢，他很有可能就是你下下下任「老公」。

「圖：網路」

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