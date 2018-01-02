7岁出道演技爆表！李钟硕＆任时完抢著找他演少年时期 他可能是你下下下任「老公」

7岁出道演技爆表！李钟硕＆任时完抢著找他演少年时期 他可能是你下下下任「老公」

明星   2018年1月3日   星期三09:30   Rui  

熟悉韩剧的粉丝们都知道，韩剧讲述叙事时候特别喜欢从男女主角的童年开始铺垫，许多人设和人物关系都是从童年时代开始确立的。 而韩剧的男主角都有一个特质，那就是条顺腿长颜值高，为了符合人物角色，为他们挑选的童星都是帅气的弟弟类。

有这样一名童星，几乎演变了全娱乐圈的帅哥，姜栋元、李钟硕、刘亚仁、任时完的同年都被他一人承包了，光是听这么一串名字，就能猜到弟弟的颜值有多高了，他就是素有「小李钟硕」之称，李钟硕童年御用童星南多凛。

2002年6月13日生於韩国，是个才16岁的学生。7岁就出演了《花样男子》中尹智厚，也就是金俊贤的童年时期。这年龄，这颜值，就是传说中正宗的「小鲜肉」嘛~和李钟硕三次合作，每一次都扮演他的少年时期。

《六龙飞天》刘亚仁的少年时期

《王在相爱》中的任时完少年时期，标准的富家公子Look，温润如玉。

很多童星在成长的过程很有可能一个不小心就「长残了」。 可是这位小弟弟是越来越好看，现在简直就是一张标准美少年的脸。

按照现在的发展趋势，他很有可能就是你下下下任「老公」。

「图：网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 鄭舒懷
    他真的蠻帥的❤️
    6小时前
  • Vicky Lee
    第一次看到是皮諾丘
    6小时前
  • Kelgie Sou
    不用客氣。
    5小时前
  • 李子瑜
    曾經有沒有看過他 超帥qwq
    6小时前
  • 何欣
    王在相愛 小偷小偷先生 當你沉睡時都有看到他的身影南多凜真的很可愛😍
    6小时前
→更多留言...(167)
在Facebook上的留言
← 上一则
《黑骑士》徐智慧变男变女变变变！个性太可爱了完全无法讨厌女二啊～
下一则 →
2017年最让李钟硕自豪的事情是？「它打开了新世界的大门」
主页 » 明星 » 7岁出道演技爆表！李钟硕＆任时完抢著找他演少年时期 他可能是你下下下任「老公」