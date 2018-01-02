7岁出道演技爆表！李钟硕＆任时完抢著找他演少年时期 他可能是你下下下任「老公」

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熟悉韩剧的粉丝们都知道，韩剧讲述叙事时候特别喜欢从男女主角的童年开始铺垫，许多人设和人物关系都是从童年时代开始确立的。 而韩剧的男主角都有一个特质，那就是条顺腿长颜值高，为了符合人物角色，为他们挑选的童星都是帅气的弟弟类。

有这样一名童星，几乎演变了全娱乐圈的帅哥，姜栋元、李钟硕、刘亚仁、任时完的同年都被他一人承包了，光是听这么一串名字，就能猜到弟弟的颜值有多高了，他就是素有「小李钟硕」之称，李钟硕童年御用童星南多凛。

2002年6月13日生於韩国，是个才16岁的学生。7岁就出演了《花样男子》中尹智厚，也就是金俊贤的童年时期。这年龄，这颜值，就是传说中正宗的「小鲜肉」嘛~和李钟硕三次合作，每一次都扮演他的少年时期。

《六龙飞天》刘亚仁的少年时期

《王在相爱》中的任时完少年时期，标准的富家公子Look，温润如玉。

很多童星在成长的过程很有可能一个不小心就「长残了」。 可是这位小弟弟是越来越好看，现在简直就是一张标准美少年的脸。

按照现在的发展趋势，他很有可能就是你下下下任「老公」。

「图：网路」

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