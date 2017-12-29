BTOB陸星材 首次個人登台提前歡渡情人節

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美聲男團BTOB表現一直相當優異，其中身為忙內的陸星材，更是透過《孤單又燦爛的神－鬼怪》柳德華一角讓許多人看見他歌而優則演。

陸星材從2012出道至今參與過許多綜藝節目、主持及戲劇演出，節目中毫無偶像包袱、讓人摸不透的四次元行徑、自然可愛的臨場反應，累積了獨有的綜藝感與經驗，加上謙遜有禮的性格，屢屢獲得觀眾的喜愛。也因為各方面亮眼的表現讓他被譽為韓國演藝界中全方位的明日之星。



今年8/20星材發表了他的solo歌曲《Paradise》，是首次本人親自參與作詞、作曲的自創歌曲。2月11號他將從人群中走向我們的面前閃耀所有少女的世界，提前與旋律們一起歡渡難忘的情人節。

此次見面會2018 Yook Sungjae Fan Meeting "Paradise" In Taiwan，台灣為亞洲巡迴第一站，這也是他出道以來首次以個人身份來台，見面會將於2月11日於台北國際會議中心舉辦，主辦單位更透露福利不只有全場擊掌，還有更多未公佈的近距離接觸，支持他的紛絲們千萬別錯過了！



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照片: 大方娛樂

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