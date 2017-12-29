BTOB陆星材 首次个人登台提前欢渡情人节 祝「世界第一美男」防弹少年团 V 生日快乐！超大型广告跃上纽约时代广场

美声男团BTOB表现一直相当优异，其中身为忙内的陆星材，更是透过《孤单又灿烂的神－鬼怪》柳德华一角让许多人看见他歌而优则演。

陆星材从2012出道至今参与过许多综艺节目、主持及戏剧演出，节目中毫无偶像包袱、让人摸不透的四次元行径、自然可爱的临场反应，累积了独有的综艺感与经验，加上谦逊有礼的性格，屡屡获得观众的喜爱。也因为各方面亮眼的表现让他被誉为韩国演艺界中全方位的明日之星。



今年8/20星材发表了他的solo歌曲《Paradise》，是首次本人亲自参与作词、作曲的自创歌曲。2月11号他将从人群中走向我们的面前闪耀所有少女的世界，提前与旋律们一起欢渡难忘的情人节。

此次见面会2018 Yook Sungjae Fan Meeting "Paradise" In Taiwan，台湾为亚洲巡回第一站，这也是他出道以来首次以个人身份来台，见面会将於2月11日於台北国际会议中心举办，主办单位更透露福利不只有全场击掌，还有更多未公布的近距离接触，支持他的纷丝们千万别错过了！



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照片: 大方娱乐

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