這次的年末頒獎離開「地下三層」啦～！《一周偶像》大賞頒給他們真的太特別了～！
綜藝 2017年12月28日 星期四13:58 MiJimin
超強來賓陣容Super Junior + iKON + 去年的大賞得主－申彗星，《一周偶像》大跑外景親訪，但收回花跟獎座的習俗依舊沒變，實在太好笑了～！XDDD
昨日播出的《一周偶像》終於迎來了年末的盛大(?)頒獎典禮，造訪YG娛樂訪問iKON，以及和今年華麗回歸的Super Junior等人見面，最後親訪去年節目上的大賞得主－神話主唱申彗星，真的做出與以往完全不同的格局。
▼ iKON《bling bling》的搞笑阿卡貝拉：
▼ Super Junior仍舊相當隨意對待主持人～：（感情真的是很好啊～哈哈）
但傳統跟搞笑依舊，獻完的獎盃與花束，全部收回重複利用，相當環保啊～！
在最後與申彗星見面時，抽出了最後的三大獎項，2018年明日之星獎－Red Velvet，綜藝霸主獎－BIG BANG（真的很難忘懷啊，明年要去當兵了...），還有壓軸的第七屆大賞得主則是即將榮耀回歸的男團INFINITE，粗卡～！（PS：結果神話槓龜...但節目份量很夠啦～XD）
▼申彗星幫忙抽中大賞得主INFINITE，還幫忙獎感謝詞：
希望今年底得到大賞的INFINITE，明年可以持續發光發熱，活耀一整年啊啊啊～！
（截圖自：ALL THE K-POP）
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