这次的年末颁奖离开「地下三层」啦～！《一周偶像》大赏颁给他们真的太特别了～！

超强来宾阵容Super Junior + iKON + 去年的大赏得主－申彗星，《一周偶像》大跑外景亲访，但收回花跟奖座的习俗依旧没变，实在太好笑了～！XDDD
昨日播出的《一周偶像》终於迎来了年末的盛大(?)颁奖典礼，造访YG娱乐访问iKON，以及和今年华丽回归的Super Junior等人见面，最后亲访去年节目上的大赏得主－神话主唱申彗星，真的做出与以往完全不同的格局。
▼ iKON《bling bling》的搞笑阿卡贝拉：
▼ Super Junior仍旧相当随意对待主持人～：（感情真的是很好啊～哈哈）
但传统跟搞笑依旧，献完的奖杯与花束，全部收回重复利用，相当环保啊～！
在最后与申彗星见面时，抽出了最后的三大奖项，2018年明日之星奖－Red Velvet，综艺霸主奖－BIG BANG（真的很难忘怀啊，明年要去当兵了...），还有压轴的第七届大赏得主则是即将荣耀回归的男团INFINITE，粗卡～！（PS：结果神话杠龟...但节目份量很够啦～XD）
▼申彗星帮忙抽中大赏得主INFINITE，还帮忙奖感谢词：
希望今年底得到大赏的INFINITE，明年可以持续发光发热，活耀一整年啊啊啊～！
（截图自：ALL THE K-POP）
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