最暖的男人非他莫属！Eric Nam 公开全新单曲《Hold Me》听著听著就融化了～ 这次的年末颁奖离开「地下三层」啦～！《一周偶像》大赏颁给他们真的太特别了～！ LIVE途中SUGA突然放下麦克风，那些说BTS假唱对嘴的纷纷被打脸 《花漾奶奶秀英文》真人真事改编 看奶奶罗文姬与李帝勋联手I Can Speak 大势男女联手！禹棹焕＆JOY确定出演MBC新剧《伟大的诱惑者》初尝爱情禁果 圣诞节还没结束呢！议政府站最美圣诞咖啡厅～ 惊喜！2PM 佑荣明年 1 月中只身回归 演唱会 2 月接力登场 回归倒数 10 天⋯⋯INFINITE 全员预告画报到齐！ 《SM STATION 2》年末最后作品 全员登场献唱〈Dear My Friend〉 金玟锡恋爱中？！同赴福冈旅行，对方是Rainbow元年成员 而公司立场是？ 4Minute南智贤改名「孙知贒」！ 转型当演员，「经历了内心的混乱」

一周偶像

超强来宾阵容Super Junior + iKON + 去年的大赏得主－申彗星，《一周偶像》大跑外景亲访，但收回花跟奖座的习俗依旧没变，实在太好笑了～！XDDD

昨日播出的《一周偶像》终於迎来了年末的盛大(?)颁奖典礼，造访YG娱乐访问iKON，以及和今年华丽回归的Super Junior等人见面，最后亲访去年节目上的大赏得主－神话主唱申彗星，真的做出与以往完全不同的格局。

▼ iKON《bling bling》的搞笑阿卡贝拉：



▼ Super Junior仍旧相当随意对待主持人～：（感情真的是很好啊～哈哈）



但传统跟搞笑依旧，献完的奖杯与花束，全部收回重复利用，相当环保啊～！

在最后与申彗星见面时，抽出了最后的三大奖项，2018年明日之星奖－Red Velvet，综艺霸主奖－BIG BANG（真的很难忘怀啊，明年要去当兵了...），还有压轴的第七届大赏得主则是即将荣耀回归的男团INFINITE，粗卡～！（PS：结果神话杠龟...但节目份量很够啦～XD）

▼申彗星帮忙抽中大赏得主INFINITE，还帮忙奖感谢词：



希望今年底得到大赏的INFINITE，明年可以持续发光发热，活耀一整年啊啊啊～！

（截图自：ALL THE K-POP）

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