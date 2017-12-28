《花漾奶奶秀英文》真人真事改編 看奶奶羅文姬與李帝勳聯手I Can Speak

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近日日韓因慰安婦問題再度引起話題，電影《花漾奶奶秀英文（原片名I Can Speak）》將於1月12日在台上映，而劇中故事的真實主角李詠書奶奶與導演也曾上電視新聞親自現身說法。



《花漾奶奶秀英文》描述造成民怨件數8000件，被市政府列為黑名單一號的鬼怪奶奶玉芬（羅文姬飾）以及相信遵守原則與步驟的九級公務員民載（李帝勳飾），看似格格不入毫無交集的兩人卻透過英文產生了連結，展開了真摯又溫馨的故事。2007年美國下議院的公開聽證會上，身為日軍慰安婦被害者的李詠書與金均子奶奶為日軍犯下的暴行說出證詞。



這部電影在韓國上映後一周即在北美上映，今年已達90歲高齡的李詠書奶奶說：“平時常必須說出我自己的故事（慰安婦問題）我能做到，我常這樣想，就像這部電影的主題“I Can Speak”一樣，令我非常滿意。”



“常常在深夜裡從日本軍部隊被帶到其他地方，想問為什麼或是要去哪裡，卻什麼也都不知道，常有這種悲哀的心情。能不能告訴我們要去哪裡？一輩子這樣見不到父母親也就這樣活到了70歲，這部電影更是令我感動到難以言喻。”



劇中的玉芬奶奶也始終隱藏著自己曾是慰安婦的過去，不過李詠書奶奶說自己沒有隱瞞這個事實，也認為她自己的美國所進行的抗爭活動透過電影表現出來，想要讓韓國與全世界的人都知道這段歷史，並且她覺得這是一部能讓人邊笑邊看下去的電影，更有效果。



導演也表示，《花漾奶奶秀英文》策劃已有兩三年的時間，這段時間內以慰安婦為題材的電影也相當多，能否在這部作品中以不同的方式來表現呢？若能這樣就太棒了。也許正面讓大家了解玉芬奶奶過去所承受的痛苦，更希望透過她身邊的民載或市場的人們對她的看法，並理解了她的過去來表現。



本片在韓國上映時也突破300萬觀影人次，能夠以喜劇手法來表現敏感政治題材慰安婦的過去，並非容易之事。台灣也將於1月12日上映。

圖片：鴻聯國際/SBS截圖

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