《花漾奶奶秀英文》真人真事改编 看奶奶罗文姬与李帝勋联手I Can Speak

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近日日韩因慰安妇问题再度引起话题，电影《花漾奶奶秀英文（原片名I Can Speak）》将於1月12日在台上映，而剧中故事的真实主角李咏书奶奶与导演也曾上电视新闻亲自现身说法。



《花漾奶奶秀英文》描述造成民怨件数8000件，被市政府列为黑名单一号的鬼怪奶奶玉芬（罗文姬饰）以及相信遵守原则与步骤的九级公务员民载（李帝勋饰），看似格格不入毫无交集的两人却透过英文产生了连结，展开了真挚又温馨的故事。2007年美国下议院的公开听证会上，身为日军慰安妇被害者的李咏书与金均子奶奶为日军犯下的暴行说出证词。



这部电影在韩国上映后一周即在北美上映，今年已达90岁高龄的李咏书奶奶说：“平时常必须说出我自己的故事（慰安妇问题）我能做到，我常这样想，就像这部电影的主题“I Can Speak”一样，令我非常满意。”



“常常在深夜里从日本军部队被带到其他地方，想问为什么或是要去哪里，却什么也都不知道，常有这种悲哀的心情。能不能告诉我们要去哪里？一辈子这样见不到父母亲也就这样活到了70岁，这部电影更是令我感动到难以言喻。”



剧中的玉芬奶奶也始终隐藏著自己曾是慰安妇的过去，不过李咏书奶奶说自己没有隐瞒这个事实，也认为她自己的美国所进行的抗争活动透过电影表现出来，想要让韩国与全世界的人都知道这段历史，并且她觉得这是一部能让人边笑边看下去的电影，更有效果。



导演也表示，《花漾奶奶秀英文》策划已有两三年的时间，这段时间内以慰安妇为题材的电影也相当多，能否在这部作品中以不同的方式来表现呢？若能这样就太棒了。也许正面让大家了解玉芬奶奶过去所承受的痛苦，更希望透过她身边的民载或市场的人们对她的看法，并理解了她的过去来表现。



本片在韩国上映时也突破300万观影人次，能够以喜剧手法来表现敏感政治题材慰安妇的过去，并非容易之事。台湾也将於1月12日上映。

图片：鸿联国际/SBS截图

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