大勢男女聯手！禹棹煥＆JOY確定出演MBC新劇《偉大的誘惑者》初嚐愛情禁果
韓劇 2017年12月28日 星期四13:09 MiJimin
禹棹煥和Red Velvet成員JOY迅速確定出演啦～！！！主題是【年少浪漫危險的愛情】，好期待這兩個人的合作～。
《偉大的誘惑者》（위대한 유혹자）講述二十歲出頭的年輕男女不知被賭上自己的全部人生，陷入了一場危險的愛情遊戲的故事，劇情改編自法國小說《危險的關係》。
劇中禹棹奐飾演擁有致命魅力與強烈眼神的權時賢，在誘惑殷泰熙（JOY 飾）的危險遊戲中，不自覺的賭上了人生；JOY飾演的殷泰熙則認為陷入愛情而無法自拔是件蠢事，卻在遇到權時賢後，意識到自己小看了愛情，進而陷入了混亂。
禹棹煥不像新人的演技與獨特魅力，搭配上JOY清新自然的氣質，像維他命般的感染力，兩個人的合作也相當有看頭。
＊禹棹煥《Mad Dog》／JOY《她愛上了我的謊》
劇組更表示很高興能夠邀請到兩位相當有潛力的演員，也會為此做足準備，讓大家看到的反轉魅力，這將會是一部前所未有的青春羅曼史，也請大家可以好好期待。
（圖自：劇照／官方）
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