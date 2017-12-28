大势男女联手！禹棹焕＆JOY确定出演MBC新剧《伟大的诱惑者》初尝爱情禁果
韩剧 2017年12月28日 星期四13:09 MiJimin
禹棹焕和Red Velvet成员JOY迅速确定出演啦～！！！主题是【年少浪漫危险的爱情】，好期待这两个人的合作～。
《伟大的诱惑者》（위대한 유혹자）讲述二十岁出头的年轻男女不知被赌上自己的全部人生，陷入了一场危险的爱情游戏的故事，剧情改编自法国小说《危险的关系》。
剧中禹棹奂饰演拥有致命魅力与强烈眼神的权时贤，在诱惑殷泰熙（JOY 饰）的危险游戏中，不自觉的赌上了人生；JOY饰演的殷泰熙则认为陷入爱情而无法自拔是件蠢事，却在遇到权时贤后，意识到自己小看了爱情，进而陷入了混乱。
禹棹焕不像新人的演技与独特魅力，搭配上JOY清新自然的气质，像维他命般的感染力，两个人的合作也相当有看头。
＊禹棹焕《Mad Dog》／JOY《她爱上了我的谎》
剧组更表示很高兴能够邀请到两位相当有潜力的演员，也会为此做足准备，让大家看到的反转魅力，这将会是一部前所未有的青春罗曼史，也请大家可以好好期待。
（图自：剧照／官方）
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