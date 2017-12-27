2017年《SBS演技大賞》16位候選人名單出爐，你最看好誰拿下「大賞」呢？

2017年《SBS演技大賞》16位候選人名單出爐，你最看好誰拿下「大賞」呢？

韓劇   2017年12月27日   星期三12:18   MiJimin  

SBS今年作品也是隨便一提都是討論度極高的作品《被告人》、《悄悄話》、《操作》、《師任堂》、《我的野蠻女友》、《當你沉睡時》...等，好期待31日的典禮播出啊～！

SBS在昨日公開了2017年《SBS演技大賞》的「大賞」候選人名單，一共16名演員角逐這個大獎，名單一列出也相當精采，讓人直呼難以選擇啊～！

入圍名單：

1.《被告人》池晟
2.《被告人》嚴基俊
3.《悄悄話》李寶英
4.《悄悄話》李相侖
5.《操作》南宮珉
6.《操作》劉俊相

7.《愛情的溫度》徐玄振
8.《當你沉睡時》李鍾碩
9.《當你沉睡時》裴秀智
10.《奇怪的搭檔》池昌旭
11.《奇怪的搭檔》南志鉉

12.《姐姐風采依舊》孫暢敏
13.《姐姐風采依舊》張瑞希
14.《師任堂，光的日記》李英愛
15.《我的野蠻女友》周元
16.《我的野蠻女友》吳漣序

以上名單將由SBS相關電視劇導演、主要記者、觀眾委員等組成評審團，投票選出最終獲得「大賞」的演員。

2017年《SBS演技大賞》將由申東燁、李寶英攜手主持，12月31日21:05舉行。

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留言/評論
  • Jung Jung
    必須池晟，他值得擁有。
    4小時前
  • Sam Huang
    李鍾碩，在得一次，去年 w mbc大賞，今年sbs能在得一次看好二碩大發
    2小時前
  • Sam Cheok
    池成!他的被告人让人印象深刻🙆
    43分前
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