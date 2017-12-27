2017年《SBS演技大赏》16位候选人名单出炉，你最看好谁拿下「大赏」呢？

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SBS今年作品也是随便一提都是讨论度极高的作品《被告人》、《悄悄话》、《操作》、《师任堂》、《我的野蛮女友》、《当你沉睡时》...等，好期待31日的典礼播出啊～！

SBS在昨日公开了2017年《SBS演技大赏》的「大赏」候选人名单，一共16名演员角逐这个大奖，名单一列出也相当精采，让人直呼难以选择啊～！

入围名单：



1.《被告人》池晟

2.《被告人》严基俊

3.《悄悄话》李宝英

4.《悄悄话》李相仑

5.《操作》南宫珉

6.《操作》刘俊相

7.《爱情的温度》徐玄振

8.《当你沉睡时》李钟硕

9.《当你沉睡时》裴秀智

10.《奇怪的搭档》池昌旭

11.《奇怪的搭档》南志铉

12.《姐姐风采依旧》孙畅敏

13.《姐姐风采依旧》张瑞希

14.《师任堂，光的日记》李英爱

15.《我的野蛮女友》周元

16.《我的野蛮女友》吴涟序

以上名单将由SBS相关电视剧导演、主要记者、观众委员等组成评审团，投票选出最终获得「大赏」的演员。

2017年《SBS演技大赏》将由申东烨、李宝英携手主持，12月31日21:05举行。

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