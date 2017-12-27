2017年《SBS演技大赏》16位候选人名单出炉，你最看好谁拿下「大赏」呢？
韩剧 2017年12月27日 星期三12:18 MiJimin
SBS今年作品也是随便一提都是讨论度极高的作品《被告人》、《悄悄话》、《操作》、《师任堂》、《我的野蛮女友》、《当你沉睡时》...等，好期待31日的典礼播出啊～！
SBS在昨日公开了2017年《SBS演技大赏》的「大赏」候选人名单，一共16名演员角逐这个大奖，名单一列出也相当精采，让人直呼难以选择啊～！
入围名单：
1.《被告人》池晟
2.《被告人》严基俊
3.《悄悄话》李宝英
4.《悄悄话》李相仑
5.《操作》南宫珉
6.《操作》刘俊相
7.《爱情的温度》徐玄振
8.《当你沉睡时》李钟硕
9.《当你沉睡时》裴秀智
10.《奇怪的搭档》池昌旭
11.《奇怪的搭档》南志铉
12.《姐姐风采依旧》孙畅敏
13.《姐姐风采依旧》张瑞希
14.《师任堂，光的日记》李英爱
15.《我的野蛮女友》周元
16.《我的野蛮女友》吴涟序
以上名单将由SBS相关电视剧导演、主要记者、观众委员等组成评审团，投票选出最终获得「大赏」的演员。
2017年《SBS演技大赏》将由申东烨、李宝英携手主持，12月31日21:05举行。
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