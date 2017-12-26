見證歷史性的一刻！真人真事改編的電影《1987》明天上映，中文版預告搶先公開～
電影 2017年12月26日 星期二14:25 MiJimin
由河正宇、金允錫、朴喜洵、金泰梨、柳海真等實力派演員主演，韓國將在明天上映，台灣也確定在明年初1月19日上映啦～，看完預告讓人非常期待呢～！
電影《1987》改編自真人真事：在1987年1月，一名22歲的大學生朴鍾哲（呂珍九）在接受警方調查時離奇死亡，事實上是在偵訊過程中遭水刑窒息而死，但真相卻遭到掩蓋，因此令很多人鼓起勇氣站出來查明真相，韓國人眾所期待的電影將在明天正式上映。
＊電影《1987》發佈會：河正宇「吐槽」朴喜洵「靠關係進劇組」柳海真碎碎念引發爆笑！
由河正宇、金允錫、朴喜洵、金泰梨、柳海真、李熙俊…等實力派演員主演，以及呂珍九、姜棟元、薛景求等客串演出的電影《1987》，堅強陣容不在話下，牽涉到政治議題也被譽為國家改革的一大事件，此次搬上大螢幕也受到各界的期待。
＊中文版預告，台譯《1987：黎明到來的那一天》，將於2018年1月19日上映。
＊官方海報：
＊劇照：
（圖自：官方劇照／車庫娛樂）
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