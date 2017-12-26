见证历史性的一刻！真人真事改编的电影《1987》明天上映，中文版预告抢先公开～
电影 2017年12月26日 星期二14:25 MiJimin
由河正宇、金允锡、朴喜洵、金泰梨、柳海真等实力派演员主演，韩国将在明天上映，台湾也确定在明年初1月19日上映啦～，看完预告让人非常期待呢～！
电影《1987》改编自真人真事：在1987年1月，一名22岁的大学生朴钟哲（吕珍九）在接受警方调查时离奇死亡，事实上是在侦讯过程中遭水刑窒息而死，但真相却遭到掩盖，因此令很多人鼓起勇气站出来查明真相，韩国人众所期待的电影将在明天正式上映。
＊电影《1987》发布会：河正宇「吐槽」朴喜洵「靠关系进剧组」柳海真碎碎念引发爆笑！
由河正宇、金允锡、朴喜洵、金泰梨、柳海真、李熙俊…等实力派演员主演，以及吕珍九、姜栋元、薛景求等客串演出的电影《1987》，坚强阵容不在话下，牵涉到政治议题也被誉为国家改革的一大事件，此次搬上大萤幕也受到各界的期待。
＊中文版预告，台译《1987：黎明到来的那一天》，将於2018年1月19日上映。
＊官方海报：
＊剧照：
（图自：官方剧照／车库娱乐）
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