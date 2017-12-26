防彈少年團再發宏願！「明年希望能打入告示牌百大單曲榜」

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今年無論對防彈少年團或 Army 而言，想必都是難以忘懷的一整年。那麼在幾乎已經「攻頂」的防彈少年團心目中，明年還有什麼樣的目標或心願呢？

防彈少年團於 25 日在 SBS《歌謠大戰》中現身，今年在《人氣歌謠》中四度奪冠的他們首先一如既往地向 Army 致謝：「這是我們此生難忘的一整年。多虧了 Army，我們的每一天都像在過耶誕節！」

而當主持人 IU 問道：「雖然已經實現很多個了，不過你們還有什麼想許的願嗎？」對此防彈少年團立刻表示：「我們今年在告示牌百大單曲榜 (Billboard Hot 100) 拿到了第 18 名，我們的心願就是在明年打入前 10 名。」

回顧防彈少年團今年屢次一許願就實現的驚人成就，相信明年他們又會為韓國音樂史締造更多紀錄。現在就來回味他們昨晚的表演吧！



（照片來源：Big Hit Entertainent、TVDaily / 影片來源：SBS）

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