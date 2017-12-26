防弹少年团再发宏愿！「明年希望能打入告示牌百大单曲榜」
KPOP 2017年12月26日 星期二13:17 施乃琪
今年无论对防弹少年团或 Army 而言，想必都是难以忘怀的一整年。那么在几乎已经「攻顶」的防弹少年团心目中，明年还有什么样的目标或心愿呢？
防弹少年团於 25 日在 SBS《歌谣大战》中现身，今年在《人气歌谣》中四度夺冠的他们首先一如既往地向 Army 致谢：「这是我们此生难忘的一整年。多亏了 Army，我们的每一天都像在过耶诞节！」
而当主持人 IU 问道：「虽然已经实现很多个了，不过你们还有什么想许的愿吗？」对此防弹少年团立刻表示：「我们今年在告示牌百大单曲榜 (Billboard Hot 100) 拿到了第 18 名，我们的心愿就是在明年打入前 10 名。」
回顾防弹少年团今年屡次一许愿就实现的惊人成就，相信明年他们又会为韩国音乐史缔造更多纪录。现在就来回味他们昨晚的表演吧！
（照片来源：Big Hit Entertainent、TVDaily / 影片来源：SBS）
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