男團的天下！12 月品牌評價指數出爐　Wanna One、防彈少年團、EXO 居前三名

只剩幾天就要告別 2017 年了，在最後這個月裡誰是最吸引你的歌手呢？攤開 12 月份的品牌評價榜單，前三名完全由男團包辦啦！
韓國企業評價研究所自 11 月 22 日至 12 月 23 日間，針對歌手蒐集了 130,541,250件數據，並於 24 日公佈了 12 月份的歌手品牌評價榜單，結果冠軍由氣勢持續飆升的大勢新人 Wanna One 奪下。
亞軍則是今年在全球締造無數紀錄的防彈少年團，而她們不到一個月前才公開的混音版 “MIC Drop” MV，點閱數如今也已直逼一億大關，再度展現非凡人氣。
季軍得主則是出道五年多來、人氣始終火熱的絕對霸主 EXO。今年他們不僅以正規專輯大獲好評，後續的改版專輯也同樣迴響熱烈。
除此之外，打入 12 月品牌評價前十名的歌手與團體還有 TWICE、太妍（少女時代）、IU、Red Velvet、敏書、朴孝信以及李笛。
（照片與影片來源：YMC Entertainment、Big Hit Entertainment、SM Entertainment、CJ E&M）
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