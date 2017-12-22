釜山人氣景點：《三流之路》南日吧的白天與夜晚
旅遊 2017年12月26日 星期二09:00 寫手組
相信有看《三流之路》的朋友們一定對主角們聚會的屋頂感到好奇......因為實在是太美了，晚上三五好友喝著燒酒互談心事，再搭配美到不行的夜景，真的是很美好的畫面呢。
小編我在看《三流之路》時剛好人在釜山旅行，一聽到原來傳說中的南日吧就在釜山，馬上更換行程決定前往!!南日吧是在釜田村裡，坐巴士可以到半山腰，剩下的路程要走上去~但因為那裏都是住家，有心前往的朋友們別忘記輕聲細語維持環境唷。
(photo by@jasminesupri)
我去時剛好是黃昏時分，夕陽正要落下，從南日吧看出去能將整個村莊一覽無疑。(私心覺得比甘川洞文化村壯觀><)
(photo by@jasminesupri)
據說在劇組找到這個拍攝場景之前，主人就把它布置成這樣了，讓我不禁心想:”屋主您也太浪漫了吧!”
(photo by@jasminesupri)
雖然稱為南日吧，但它沒有賣任何東西喔，不要誤會啦><因為時間關係我沒有待到傍晚，但這個夜景真的非常值得久待呢!!
(photo by@bins_bins_o.o)
(photo by@bins_bins_o.o)
Jasminesu.pri/文
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