釜山人气景点：《三流之路》南日吧的白天与夜晚
旅游 2017年12月26日 星期二09:00 写手组
相信有看《三流之路》的朋友们一定对主角们聚会的屋顶感到好奇......因为实在是太美了，晚上三五好友喝著烧酒互谈心事，再搭配美到不行的夜景，真的是很美好的画面呢。
小编我在看《三流之路》时刚好人在釜山旅行，一听到原来传说中的南日吧就在釜山，马上更换行程决定前往!!南日吧是在釜田村里，坐巴士可以到半山腰，剩下的路程要走上去~但因为那里都是住家，有心前往的朋友们别忘记轻声细语维持环境唷。
(photo by@jasminesupri)
我去时刚好是黄昏时分，夕阳正要落下，从南日吧看出去能将整个村庄一览无疑。(私心觉得比甘川洞文化村壮观><)
(photo by@jasminesupri)
据说在剧组找到这个拍摄场景之前，主人就把它布置成这样了，让我不禁心想:”屋主您也太浪漫了吧!”
(photo by@jasminesupri)
虽然称为南日吧，但它没有卖任何东西喔，不要误会啦><因为时间关系我没有待到傍晚，但这个夜景真的非常值得久待呢!!
(photo by@bins_bins_o.o)
(photo by@bins_bins_o.o)
Jasminesu.pri/文
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