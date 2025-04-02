【韓網熱門】金智媛的「人生化學反應」非這三位莫屬！網友：太難選了

金智媛，做為韓劇圈演技、顏值雙在線的演員，她飾演的每一個角色都深入人心。 日前theqoo上有網友選出與她最具CP感的搭檔男演員，是否也是你心中所想？

1. 《太陽的後裔》金智媛、晉久



2. 《三流之路》金智媛、朴敘俊



3. 《愛在大都會》金智媛、池昌旭



19. 도시남녀의 사랑법_물감 키스신



LP판에서 흘러나오는 음악,

서로의 얼굴에 물감을 묻히고,

뽀뽀하고, 키스하는 사랑스러운 커플.



키스하는 재원 은오 뒤의 조명 활용과,

감각적인 화면전환이 돋보이는 연출.



진짜 커플이라 해도 과언이 아닌,

지창욱 김지원의 연기.



모든 것이 완벽한 장면 pic.twitter.com/RKVjqba5se — 참깨 (@kpro_lover) September 13, 2024

韓國網友評論：

1. 雖然我沒有看，但我覺得她和晉久最配

2. 怎麼沒有金宇彬????? （《繼承者們》中重組家庭中扮演兄妹）

3. 池昌旭，經常重刷的電視劇

4. 是不是少了具氏（《我的出走日記》中孫錫久扮演的角色）

5. 看臉的話覺得是池昌旭，1、2的話是敘事大於顏值

6. 要我選的話是晉久、孫錫久和金宇彬，而他們之中肯定是晉久第一，我的救援CP啊

7. 金宇彬，英道和Rachel

8. 電視劇的話是1，但3是人生劇，兩人太配了

9. 她和池昌旭最般配

10. 說到經典（劇）是晉久，浪漫喜劇必須是池昌旭！真正的頂流池昌旭！看過《愛在大都會》的人全都知道，真的全都知道....

11. 《愛在大都會》非常非常非常好看，求你們一定要去看

12. 1是人生角色之一，可是怎麼沒有英道啊，可惜，雖然不是loveline，但是氛圍感絕了

13. 我最愛這裡沒有的具氏，為什麼沒有他啊，不過我也很喜歡池昌旭，顏值太配了

14. 麻煩把李鐘碩也放進去吧

15. 老實說，每一個都很好

16. 根本選不出來，最後結論是金智媛太棒了

17. 1111111，副CP太美好了

18. 朴敘俊！！當時我都懷疑他倆是不是真的在談戀愛

19. 雖然這三部劇我都沒看過，但是2是同齡CP的感覺

20. 晉久！！！還客串了《陽光先生》

21. 怎麼辦，每一對我都喜歡

22. 晉久是最棒的，但是池昌旭和她顏值太配了，嗯，我還是選晉久

原文：https://theqoo.net/square/3675793648

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