【韓網熱門】釜山入選「外國人最愛旅遊城市」，超越東京、僅次於北京
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【韓網熱門】釜山入選「外國人最愛旅遊城市」，超越東京、僅次於北京

旅遊   2025年7月8日   星期二09:00   Sani  

（封面圖源：Unsplash@choi wooseok、B L、YMA）

在全球外國觀光客、尤其西方遊客之間，前往韓國釜山旅遊的滿意度竟高於東京旅遊。

韓國旅遊研究機構Yanolja Research於6月27日發表報告，基於全球知名旅遊平台TripAdvisor（貓途鷹）所提供的資訊，對首爾、釜山、東京、大阪、北京、上海、台北、 高雄的觀光商品與消費者反應進行比較分析，結果釜山以平均滿意度4.9分排名第二，僅以0.01分之差落後於第一名的北京。
（圖源：Unsplash@Minku Kang）
Photo by Minku Kang on Unsplash

雖然釜山旅遊商品的評論數量不算多，但平均分數卻非常高。 這代釜山不僅旅遊滿意度非常高，品質穩定性也最為出色。 釜山的旅遊商品價格合理，並成功活用「甘川文化村」等具備在地文化特色的內容，受到許多觀光客的好評。
（圖源：Unsplash@Luke Ow）
Photo by Luke Ow on Unsplash

釜山擁有適中的熱鬧程度、頂級大眾交通系統、海洋、山景、繁華商圈和美食，可謂應有盡有。 去年來到釜山的外國觀光客達到292萬人，創下近10年來最高水準，只要好好發展，絕對是座潛力無限的優質城市。
（圖源：Unsplash@Daniel Bernard）
Photo by Daniel Bernard on Unsplash

韓國網友評論：
1. 完全不意外，就連韓國人也很喜歡釜山，在一個城市裡能同時體驗到多樣的樂趣
2. 美食很多，物價比首爾便宜，又有大海，觀光地點也超豐富，真的很好欸。 我住在首爾也常常去釜山玩
3. 城市與大海的結合非常完美，華麗又帶點悠閒的感覺，魅力十足。 我們國家有這麼一座城市真的太棒了
4. 像釜山海岸這樣有高樓天際線和寬廣白沙灘的大城市真的很少，很獨特
5. 尤其是不用開車、靠大眾運輸旅行時，釜山真的最棒！其他旅遊地點沒有車就會比較辛苦
6. 以前觀光客多集中在海雲台、水營區，但最近影島、甘川洞、多大浦那邊也越來越多人去，中間還有釜山站、札嘎其市場、罐頭市場，觀光範圍變得很廣
（圖源：Unsplash@Thomas Roger Lux）
Photo by Thomas Roger Lux on Unsplash

7. 最近多大浦有辦節慶，夕陽也超美，大家快來玩！
8. 現在來釜山的外國人真的超多，都不知道他們怎麼知道釜山那麼多角落可以玩。 以前以亞洲旅客為主，現在完全多元化。 全都很會搭巴士跟地鐵，真的嚇到我
9. 上週末因為演唱會去了釜山，感覺外國人比釜山人還多
10. 四年前去廣安裏海灘還都是韓國人，這次去感覺一半以上都是外國人
11. 韓國人從蠻久以前開始就很愛去釜山旅遊，所以整體基礎設施很完善、可看的也很多，外國人的滿意度應該也很高
12. 上次在二妓臺地質公園健行看海，感覺外國人都超過一半了
（圖源：Unsplash@Lee eunsu）
Photo by Lee eunsu on Unsplash

13. 就連韓國人也夢想在釜山有第二間房（笑）
14. 退休後最想住的城市就是釜山
15. 只要再多一點工作機會的話，釜山真的可以成為完美城市
16. 趁這個機會好好發展釜山吧，首爾一個獨大真的太嚴重了ᅲᅲ
17. 大家都來釜山吧~！這裡有滿滿的美食，人潮不擁擠，去哪裡都很方便，有山、有海，空氣清新又涼爽！快來釜山玩吧！！！

出處：https://theqoo.net/hot/3816362236

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