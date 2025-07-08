【韓網熱門】釜山入選「外國人最愛旅遊城市」，超越東京、僅次於北京

在全球外國觀光客、尤其西方遊客之間，前往韓國釜山旅遊的滿意度竟高於東京旅遊。

韓國旅遊研究機構Yanolja Research於6月27日發表報告，基於全球知名旅遊平台TripAdvisor（貓途鷹）所提供的資訊，對首爾、釜山、東京、大阪、北京、上海、台北、 高雄的觀光商品與消費者反應進行比較分析，結果釜山以平均滿意度4.9分排名第二，僅以0.01分之差落後於第一名的北京。



Photo by Minku Kang on Unsplash



雖然釜山旅遊商品的評論數量不算多，但平均分數卻非常高。 這代釜山不僅旅遊滿意度非常高，品質穩定性也最為出色。 釜山的旅遊商品價格合理，並成功活用「甘川文化村」等具備在地文化特色的內容，受到許多觀光客的好評。



Photo by Luke Ow on Unsplash



釜山擁有適中的熱鬧程度、頂級大眾交通系統、海洋、山景、繁華商圈和美食，可謂應有盡有。 去年來到釜山的外國觀光客達到292萬人，創下近10年來最高水準，只要好好發展，絕對是座潛力無限的優質城市。



Photo by Daniel Bernard on Unsplash



韓國網友評論：

1. 完全不意外，就連韓國人也很喜歡釜山，在一個城市裡能同時體驗到多樣的樂趣

2. 美食很多，物價比首爾便宜，又有大海，觀光地點也超豐富，真的很好欸。 我住在首爾也常常去釜山玩

3. 城市與大海的結合非常完美，華麗又帶點悠閒的感覺，魅力十足。 我們國家有這麼一座城市真的太棒了

4. 像釜山海岸這樣有高樓天際線和寬廣白沙灘的大城市真的很少，很獨特

5. 尤其是不用開車、靠大眾運輸旅行時，釜山真的最棒！其他旅遊地點沒有車就會比較辛苦

6. 以前觀光客多集中在海雲台、水營區，但最近影島、甘川洞、多大浦那邊也越來越多人去，中間還有釜山站、札嘎其市場、罐頭市場，觀光範圍變得很廣



Photo by Thomas Roger Lux on Unsplash



7. 最近多大浦有辦節慶，夕陽也超美，大家快來玩！

8. 現在來釜山的外國人真的超多，都不知道他們怎麼知道釜山那麼多角落可以玩。 以前以亞洲旅客為主，現在完全多元化。 全都很會搭巴士跟地鐵，真的嚇到我

9. 上週末因為演唱會去了釜山，感覺外國人比釜山人還多

10. 四年前去廣安裏海灘還都是韓國人，這次去感覺一半以上都是外國人

11. 韓國人從蠻久以前開始就很愛去釜山旅遊，所以整體基礎設施很完善、可看的也很多，外國人的滿意度應該也很高

12. 上次在二妓臺地質公園健行看海，感覺外國人都超過一半了



Photo by Lee eunsu on Unsplash



13. 就連韓國人也夢想在釜山有第二間房（笑）

14. 退休後最想住的城市就是釜山

15. 只要再多一點工作機會的話，釜山真的可以成為完美城市

16. 趁這個機會好好發展釜山吧，首爾一個獨大真的太嚴重了ᅲᅲ

17. 大家都來釜山吧~！這裡有滿滿的美食，人潮不擁擠，去哪裡都很方便，有山、有海，空氣清新又涼爽！快來釜山玩吧！！！

出處：https://theqoo.net/hot/3816362236

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞