甩开未成年交往疑云！金秀贤宣告强势复出，10月菲律宾开播「2万人见面会」

先前因私生活疑云而无奈停摆演艺事业的韩流男神金秀贤，终於要正式回归了！随著法律疑虑全数洗清，金秀贤宣布将於 10 月 2 日在菲律宾重磅举办粉丝见面会「OUR FOREVER WITH YOU」，宣告正式重启全球活动，再次与广大海外粉丝相见！

本次见面会由菲律宾顶级时尚生活品牌 BENCH 操刀主办，地点选在著名的马尼拉「SM 亚洲购物中心体育馆」（MOA Arena），现场预计将挤爆 2 万名粉丝！届时金秀贤除了带来精彩演唱与谈话环节，也准备了丰富互动，就是要补足这段时间对粉丝的思念。



事实上，金秀贤近日已透过 BENCH 官方 SNS 发布了久违的问候影片，亲切向大家打招呼，眼神与状态极佳。



带货王威力不减！联名商品一上架直接「全线秒杀」

菲律宾一直是金秀贤在海外的主场之一，从《来自星星的你》、《虽然是精神病但没关系》到轰动一时的《泪之女王》，无一不奠定他在当地不可动摇的男神地位。

这次作为复出的第一步，金秀贤率先开跑广告活动，日前刚与 Bench 推出最新联名系列，公开后立刻被抢购一空、全线完售，再次证明了他的顶级商业价值与吸金号召力。



历经1年调查！警方判定「无嫌疑」结案还清白

金秀贤这次能大动作展开全球活动，关键在於背后的「法律风险」已全面拆弹。

去年 5 月，已故演员金赛纶的家属提告，指控金秀贤自金赛纶未成年时期便与其交往，涉嫌违反儿童福利法。经过首尔城东警察署长达 1 年的深入调查，警方於上月 29 日正式宣布「无嫌疑」不予起诉送办，全案正式结案，彻底还了金秀贤清白。

当时金秀贤的法律代理人也硬气发声：「这原本就是以不存在的事实为前提所提出的起诉，无罪结案是理所当然的结果。」并诚挚呼吁大众根据客观事实来看待金秀贤。如今随着真相大白，金秀贤也展现男神气势，踩著稳健步伐重新踏上属於他的演艺舞台！



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