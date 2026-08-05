公演第一、运动第二！Super Junior 东海：「离别的空虚，是为了期待下次再见」

热爱演出的Super Junior东海表示：「公演是人生第一喜欢的事，第二才是运动」。

SUPER JUNIOR-D&E官方YouTube频道於近日更新东海在日本大阪举行演唱会的幕后花絮，从饮食日常、必做清单及演唱会结束后的心灵告白，可以感受到他极致的自律与温柔，也不难得知为何东海有这么多粉丝了！

出道超过20年，东海对身体状态的管理与演出准备的要求，不容小觑。在出发前往场馆前，外头正下著大雨，东海第一时间关心的不是自己、而是粉丝：「希望能停雨，这样粉丝们就不会淋到雨了。」东海也毫不掩饰他对舞台的狂热：「世界上最有意思的事就是公演了，第二名才是运动！」霸气又真诚的宣言，完美解释多年来在舞台上始终保持满满热情的秘密。

连续两天的演唱会圆满落幕，东海走回空无一人的观众席。看著不久前还挤满粉丝、如今却空旷寂静的场馆，东海吐露真心话：「刚才 Annie（粉丝）们还在这里，现在都离开了。被填满的公演场地非常热闹，但像现在这样变得空空如也时，其实也会觉得有点空虚。」

然而，这份空虚并没有让他陷入低落。东海随即展现他看待离别的温柔视角：「不过这也是期待下次再见而道别的时间。总之发自内心，非常感谢大阪。」

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