闪爆！Tiffany婚后首同框老公卞约汉，男神「紧牵护妻＋代拿礼物」私下甜度超标

今年初宣布结婚以来一直十分低调的Tiffany和卞约汉，最近终於被捕捉到同框放闪画面！日前Tiffany与老公卞约汉、少女时代成员润娥一同前往观看队友秀英主演的音乐剧《威尼斯商人》。离开剧场时，夫妻俩私下的「超甜互动细节」全被粉丝镜头捕捉，宠妻画面瞬间在网路引爆热议！

庆生兼应援！卞约汉变身「宠妻魔人」寸步不离

秀英在 8 月 1 日透过 IG 限时动态晒出与 Tiffany、润娥的合照，开心地感谢姊妹们前来力挺，同时也提到当天正好是 Tiffany 的生日，感性献上祝贺。



而根据网友当天释出的影片，Tiffany与润娥观赏完表演后，一同从剧场后门走出准备返家。当时Tiffany穿著高跟鞋、怀里抱著花束，护妻心切的卞约汉立刻紧紧牵住 Tiffany 的手细心护送，后来更十分自然地代替老婆接过礼物。



走下台阶后，Tiffany 亲切地向现场围观的粉丝挥手甜笑，卞约汉则默默贴在老婆身边同行，寸步不离。当天两人还不约而同穿上黑色系情侣装，浑身散发著新婚夫妻的粉红泡泡。



因《逆贫大叔》定情！Tiffany 松口不办婚礼原因

这也是两人自今年 2 月官宣结婚以来，第一次在非公开场合被拍到双人同框，格外引人瞩目。两人因合作 Disney+ 影集《逆贫大叔》擦出爱火，热恋约 1 年半后，於今年 2 月在首尔与美国洛杉矶完成结婚登记，正式升格为合法夫妻，但并未举办婚礼。

对此，Tiffany 最近受访时展现超酷的爱情观，表示自己对婚礼并没有特别的浪漫憧憬，并直言婚礼是「私人领域、只属於我们两人的珍贵回忆」，就算以后补办，也觉得没有必要特地展示给外界看：「两个人在一起才是最重要的，不是吗？」



夫妻事业全面开花！

除了感情甜蜜，夫妻俩的事业也是行程满档！Tiffany 目前正积极投入音乐剧《柔美的细胞小将》演出，同时兼顾少女时代的团体活动，将於20日推出首张个人正规专辑《Edge of Calm》。而老公卞约汉在 6 月完成电影《波纹》拍摄后，随即无缝接轨投入新片《无手之日》的剧组，下半年更预计带著重磅新作《老千4：别西卜之歌》强势回归大银幕。





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