崔岷植、韩韶禧《高年级实习生》海报＋预告公开！37年资深实习生遇上美女CEO

实力派演员崔岷植与韩韶禧将展现跨越职级的深厚友谊！！职场上的忘年友情令人非常期待。

发行商华纳兄弟韩国公司於今天（4日）表示：「电影《高年级实习生》（导演：金度英）正式宣布加入中秋档期，将於9月16日上映。」

《高年级实习生》改编自同名好莱坞电影，描述一间成立仅3年、迅速崛起为时尚界黑马的年轻女性CEO公司，迎来一位拥有37年职场资历的高年级实习生后所展开的故事。



崔岷植饰演资深实习生「基浩」，韩韶禧则饰演创业3年的新锐CEO「宣佑」。官方同步公开了双人宣传海报。两人一同踏上上班路，海报中既有初次上班的悸动，也展现充满自信的神情，令人更加期待他们的职场生活。

预告片也正式公开。剧中基浩与副代表永焕（金准韩 饰）进行面试，面对询问自身优缺点的问题时，以机智幽默的回答展现魅力。



影片也呈现他逐渐适应新环境的过程。虽然是拥有丰富社会经验的职场老将，但在刚入职的新公司里，仍得从最基层的新人做起。

另一方面，宣佑对被分派到自己麾下的基浩感到有些不自在。她看到基浩履历上的照片后，忍不住说：「这位看起来好可怕的人是谁啊？」



两人难以预测的化学反应也令人期待。面对自称「跟所有长辈都处不好」的宣佑，基浩则十分有礼貌地向她自我介绍。

电影《高年级实习生》预计於9月16日在韩国上映。

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