56岁影帝黄晸珉「戒酒2年」惊人回春！告别招牌红脸，网民震惊：帅过旁边的赵寅成！

南韩「双千万级」演技派影帝黄晸珉日前公开了令人耳目一新的升级版惊人颜值，一洗过往红彤彤的「酒色皮肤」和「大叔味」，瞬间引发大批网民热议！

1 日，时尚杂志 YouTube 频道「ELLE KOREA」上传了一支全新影片，邀请到科幻惊悚巨作《HOPE》的三位主演——老戏骨黄晸珉、长腿男神赵寅成以及名模演员郑好娟一同惊喜合体。

影片中，黄晸珉身穿一件简约的黑色针织衫，还罕见地自然放下浏海登场。最吸睛的是，他不仅五官显得更加立体、下巴轮廓线条变得紧致锐利，就连肤色都比平时白皙透亮了好几个色阶，令人感到相当惊艳！



告别招牌「红脸」！影帝逆生长散发欧爸少年感

要知道，黄晸珉一直以来都因为容易泛红的肤色，在南韩演艺圈素有「酒色皮肤（술톤）」的绰号。然而，在此次公开的影片中，他却一改过往的红脸形象，展现出既透亮又净白的发光肤质，散发出空前的少年感与年轻气息。





大批观看影片的网民纷纷震惊直呼：「看起来足足变年轻了 10 岁！」、「酒色皮肤消失之后，根本是个隐藏版靓仔啊！」、「这完全是逆生长、返老还童了吧！」甚至还有网民开玩笑大赞：「比起旁边的雕刻男神赵寅成，黄晸珉看起来竟然好像更帅耶！」



认「饮酒过量记忆力衰退」 坚持2年滴酒不沾迎巅峰

事实上，今年 56 岁的黄晸珉先前就曾在多个节目中透露自己正在实行戒酒计画。去年在录制 MBC 综艺节目《Good Day》时，他就曾透露已经戒酒满一年，并真挚坦言：「以前酒喝得太多，发现记忆力开始变差，生活中的小失误也变多了。於是心想著『给自己放一年的假吧』，开始跟酒精说再见。」而如今，他已经默默坚持迈入了戒酒的第 2 个年头，惊人成果确实反应在回春颜值上了！



另一方面，由名导罗泓轸（《哭声》、《追击者》）亲自执笔并执导的全新科幻惊悚大作《HOPE》，剧情讲述在位於非武装地带的孤立村庄「希望港」，身为派出所所长的「范锡」（黄晸珉 饰）在接获老虎出没的消息后，面对整座村庄陷入未知恐慌与混乱的过程中，所经历的一连串惊悚故事。该片已正式定档，将於今年 7 月 15 日在韩国盛大公映。



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