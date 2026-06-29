41岁尹恩惠冻龄秘诀竟是「清心寡欲」！单身14年、戒酒13年，连相亲都幽默喊卡：轮不到我

41岁的前Baby V.O.X成员、演员尹恩惠，近日在SBS综艺《我家的熊孩子》中担任特别MC，大方公开自己长达14年的单身生活，惊人发言让现场来宾全吓傻！

节目中，主持人申东烨直接开门见山问：「听说你上一次认真谈恋爱已经是14年前了，是真的吗？」尹恩惠毫不犹豫回答：「没错，29岁之后就再也没谈过恋爱了。」申东烨不死心追问：「那连玩玩的那种也没有吗？」她更是斩钉截铁表示：「任何形式的交往，一次都没有！」超直白的坦承让全场一片惊呼。



不只恋爱空窗，尹恩惠连生活习惯都走「清心寡欲」路线。她透露自己已经13年滴酒不沾，虽然超爱吃白饭无法完全戒掉，但现在都改成混著杂粮饭一起吃，养身到不行。

不过单身归单身，尹恩惠可不是没人追，而是被姊姊们的「闪光弹」吓到觉得一个人更好！她爆料Baby V.O.X其他成员的老公们都是超级「爱妻魔人」，三天两头跑来练习室探班，恩爱放闪无极限。她更点名简美妍的老公堪称「放闪王」，连那种只该情侣自己看的崩坏丑照，都觉得可爱到一直拿出来秀，害简美妍气到不行也只能忍著说「好了啦别再给我看」。尹恩惠笑说，看多了反而觉得「好像一个人还比较自在」。



至於为什么不靠姊夫们介绍相亲？尹恩惠幽默回应：「因为比我更急的姊姊在撑著，还轮不到我啦！」妙答再度引爆全场笑声。她这回在《熊孩子》的单身宣言，让粉丝们纷纷留言：「欧腻快谈恋爱吧！」、「一个人也可以过得很好」、「姊姊们的放闪日常太有画面了啦！」



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