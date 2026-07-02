《金特务：本色回归》苏志燮回归受瞩目！公开IG唯一追踪宋承宪的原因，感性表示：「他是我的恩人」

日前播出的《我家的熊孩子》500集特辑中，苏志燮以特别嘉宾身分登场，不仅分享与多年挚友宋承宪一路相伴至今的深厚情谊，更公开对方成为自己SNS唯一追踪对象的暖心原因。

节目中，主持人徐章焄好奇问道：「除了公司的官方帐号外，你的 SNS 唯一追踪的人就是宋承宪，难道其他好朋友都不用社群软体吗？」对此，苏志燮笑著点头承认，并感性表示：「承宪哥对我来说就像恩人一样，是我一直默默仰望的人。」



一旁的申东烨也补充，宋承宪和苏志燮从20岁出头就认识，一路走到现在，如同亲兄弟般陪伴彼此。苏志燮也回忆，当年家境并不宽裕，和家人住在仁川，每天往返首尔工作，光是交通费就是一笔不小的负担。

他透露：「有一天我跟承宪哥说车费真的太贵了，没想到他直接跟我说：『随时都可以来我家住。』」不只宋承宪大方让他借住，宋承宪的母亲也经常亲自下厨照顾他，让苏志燮至今仍满怀感激，感性表示：「从那之后，他就成了我生命中非常珍贵的人。」



申东烨也分享两人相识的趣事，笑说第一次见到苏志燮时，因为他穿著破牛仔裤、染著一头头发，还误以为他是个「不良少年」，甚至提醒宋承宪别和这种「看起来有钱又像混混」的人走太近。没想到后来才发现，苏志燮其实非常善良又踏实，最后还开玩笑表示：「真正像『不良少年』的反而是宋承宪。」让现场笑声不断。



另外，苏志燮睽违多年回归动作剧的新作《金特务：本色回归》已於上周开播，仅播出2集便创下15.7%的亮眼收视。剧中他为了找回失踪的女儿，再度化身传说级特务「Code Name 66」，展开惊险刺激的复仇行动，也让不少观众更加期待后续发展。



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