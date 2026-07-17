南柱赫退伍首作！携手卢允瑞、曹承佑《鬼谜东宫》今日全集上线，五大惊悚看点挑战韩国宫廷驱鬼人

Netflix 又有新剧上架！这部结合韩国传统史剧、驱魔神秘学与奇幻动作的《鬼谜东宫》，终於将在今日（17日）一口气全集上线！由「长腿男神」南柱赫化身抓鬼大师「具天」，搭档「怪物新人」卢允瑞饰演的通灵宫女「生姜」，更有「三栖影帝」曹承佑坐镇饰演深藏秘密的腹黑国王。一场赌上性命的人鬼大战正式拉开序幕，绝对是今个周末必看的重磅神作！小编这就为大家盘点四大必看亮点！

极度惊悚！「池塘鬼神」连杀世子，国王深夜秘召捉鬼人进宫

《鬼谜东宫》故事背景设定在一个被诅咒笼罩的肃杀皇宫。多位世子接二连三离奇惨死，宫中疯传试铲除害王室血脉的「池塘鬼神诅咒」已卷土重来。国王起初斥为无稽之谈，直到最后一个宝贝「永安君」也突然倒下，他才不得不正视超自然异象。

为了拯救江山，国王极秘召见能够穿梭阴阳两界、拥有斩鬼之力的男子「具天」进宫，并安插能听见鬼魂声音的宫女「生姜」在旁监视及协助。「一入宫门，唯死方出」，两人在互相猜忌与防备下被迫并肩作战，一步步逼近深锁於东宫最深处的黑暗阴谋！



南柱赫暌违 3 年回归电视剧，竟被威胁「断头断脚」？

《鬼谜东宫》是南柱赫2024年退伍后的首部作品，也是继 2023 年《非法正义》后时隔 3 年再度与观众见面。告别《二十五，二十一》中的青春初恋面貌，他这次挑战史剧加驱魔动作片，退伍后更加厚实的身材与俐落身手让人充满期待！



预告中，具天於深夜被「骗」进宫帮王室斩鬼，非自愿的他一有机会就想逃跑，但立即被抓住。国王将刀架在他的脖子上，冷酷警告道：「再逃跑就砍断你双脚，泄露风声就砍掉你下巴，如果捉鬼失败害世子出事，就砍断你的脖子！」不过国王也承诺，只要成功驱鬼，不但放他一条生路，更会满足他的一切愿望。



卢允瑞首度挑战古装！「阴阳两界隔空联手」设定超新鲜

「清纯女神」卢允瑞出道以来首度挑战史剧，饰演天生能听见鬼魂声音的监察宫女「生姜」。卢允瑞坦言曾对史剧和奇幻题材感到害怕，但在看到极具想像力的剧本后，决定勇敢挑战。



生姜与具天因为生活背景截然不同，初见面就摩擦不断，但在合力挖掘诅咒真相的过程中，逐渐变得互不可缺。当具天独自潜入凶险的鬼魂世界时，只有留在现实世界的生姜能与他隔空沟通，这种「阴阳两界同步联手捉鬼」的设定新鲜感十足，两人从欢喜冤家成为战友搭档的默契也是一大看点。



曹承佑影帝级诠释孤独国王，实力派卡司全员出动！

曹承佑饰演追踪深渊厉鬼的国王，虽站在绝对权力的中心，却被王室诅咒与外在威胁逼入绝境，逐渐被孤独与焦虑吞噬。曹承佑透露，他刻意不把国王演成强势的君主，而是著重於他在宫内诅咒与宫外现实之间的挣扎与反思。预告片中，他甚至不用提高音量，单凭低沉压抑的嗓音就展现出令人窒息的压迫性气场，让人感慨不愧是资深戏骨。



此外，郭东延、张荣男、太仁镐、黄英熙、洪书俊、李洪耐等实力派也强势加盟，稳定呈现宫廷内外的诡异事件与权力斗争，张力十足。



极致VFX视效！打造韩式独特「鬼魅」异世界

《鬼谜东宫》由《恶魔法官》导演崔政奎与《客：The Guest》编剧权昭罗、徐载源强强联手。剧组透露，为了区分现实与鬼神世界，在视觉、音乐、拍摄手法等方面做出清晰区分。在鬼神世界中，连重力运作的方式都与现实截然不同，呈现出极致诡异的视觉感官。

同时，剧中登场的怪兽并非普通的「妖怪」，而是取材自韩国神话与民间传说的「鬼魅」，如「双头四目」及通体漆黑的「꺼먹살이」等，更有缜密的怨鬼、恶鬼等级设定，堆叠出宏大的世界观，并特别引进 VFX 特效进行生动呈现。古色古香的宫廷美学与阴森恐怖的异界空间极端对比，视觉冲击力十足！



Netflix 原创韩剧《鬼谜东宫》全剧共 8 集将於今日下午全数上架，喜欢惊悚、史剧与动作题材的剧迷们，这个周末可以准备好零食疯狂煲剧啦！



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