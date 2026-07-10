Disney+《婚姻之后》首播开红盘！南宫珉街头狂飙+金大明成丧心病狂　助收视狂飙破6%

Disney+最新独家跟播韩剧《婚姻之后》找来日前刚升格当新手爸、还被誉为「收视救世主」的男神南宫珉，二搭人气女星李雪。两人延续过去的默契，在新剧中饰演一对怨偶，不过看似是爱情剧的背后，竟是一部丧心病狂的罪犯片，南宫珉除了有街头飞车之外，男星金大明更成恐怖绑匪！首播两集收视就飙破6%，也再次证明南宫珉的「收视救世主」称号并非浪得虚名！

压抑的婚姻生活

第一集姜泰柱（南宫珉饰演）与高世允（李雪饰演）以定情的爬山之旅当甜蜜开头，没想到镜头一转却是两人宛如陌生人一样坐在台上。身为同是医院院长的姜泰柱，却屡屡被岳父、同心医院创始人高东灿（张鑛饰演）刁难与轻视，再加上在医院是理事长的太太(李雪 饰)也与他常常不对盘，自己个性也固执，让他有了想要离婚的想法。

面对老婆跟岳父都是自己老板，姜泰柱於公於私都逃离不了，不少网友看完首集都直呼「真的好压抑！」，没想到在提出离婚后，高世允却被绑架了。姜泰柱为了筹赎金像热锅上的蚂蚁般在路上飞车狂飙，连带著观众看得肾上腺素一路上升！



金大明竟成恐怖罪犯？

本剧最大的惊喜莫过於《机智医生生活》的大熊医生！平常看起来相当诚恳老实的金大明，竟在《婚姻之后》中化身成一名喜怒无常的恐怖罪犯！他绑架了高世允后不断打给姜泰柱要钱，甚至在要不到钱的时候瞬间暴怒、狂飙脏话，不少网友直呼这样的金大明第一次见。

也有人说「大明的声音莫名适合这种不寒而栗的角色！」另外一段他在车上勒索高家人的片段，激动到连语气都在颤抖，也成为首两集亮点片段。



李雪「女强人」人设受好评

虽然今年才33岁，不过李雪已经是身经百战的实力派女演员，而她这次不同於过往作品《医到孤岛爱上你》、《我们的电影》的青涩感，在本剧中饰演一名女强人理事长高世允，总是穿著合身的西装，动作干练又不拖泥带水。

这样的人设也被剧迷认为非常适合她，不过才第一集就被绑架囚禁，还受到不少折磨，惊悚程度令人看得胆战心惊，也让人担心后续她的命运发展。



神秘人是谁？

正当姜泰柱发现所有绑架案线索都指向他，竟然被警察认为是嫌犯共犯后，突然从厕所出来一位「神秘人」？对方劈头就告诉他「我是唯一知道你没有策划杀妻的人！」两人的初见面就停在第二集结局？！

如此让人心痒痒的剧情，到底这个人是谁？姜泰柱又能否顺利摆脱嫌疑？请一定要锁定Disney+每周末独家跟播的《婚姻之后》。



除了《婚姻之后》之外，Disney+ 下半年韩剧片单同样精彩，从粉丝敲碗已久的人气续作，到重量级卡司集结的新作，一路追到年底完全没问题！

首先登场的是 7 月 22 日上线的《杀人者的购物中心》第二季，李栋旭、金慧埈等原班人马全员到齐，更有日本人气男星冈田将生惊喜加盟。叔叔留下的秘密即将揭晓，全新危机与升级版动作场面也将全面引爆，让剧迷期待值持续飙升！

紧接著 8 月 7 日，《财阀X刑警》第二季接棒开播，最让人通体舒畅的「钞能力」爽剧正式回归！安普贤再度化身财阀刑警，用钞能力搭配超狂背景痛快破案；全新女主角郑恩彩也将加入，与安普贤一见面就火药味十足，究竟两人会擦出什么样的火花，也成为第二季一大看点。8 月 7 日起每周五、六同步更新，爽剧迷千万别错过！

除了话题热剧《婚姻之后》外，无论是想看强势回归的《杀人者的购物中心2》，还是安普贤痛快破案的《财阀X刑警2》都可以在Disney+一次追完！另外由玄彬、郑雨盛、禹棹奂主演，聚焦激烈权力角力的《韩国制造2》也准备要强势回归，别错过Disney+给你的韩剧大礼包！

Disney+ 独家跟播《婚姻之后》每周六日 晚间21:50首播

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