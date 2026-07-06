南宫珉新剧《婚姻之后》开播两集收视狂飙6.4%！妻子李雪遭绑　他反被诬陷买凶杀人、剧情反转不断

由南宫珉主演的KBS 2TV周末剧《婚姻之后》收视率呈现强劲上升趋势，颇受好评！！（海外由Disney+独家上线）

昨天（5日）播出的第2集，根据尼尔森韩国统计，全国收视率达6.4%，每分钟最高收视更冲上7.2%。相较前一天第1集的4.4%，上升了2个百分点，也刷新自身最高收视纪录。



（谈及剧情）剧中，姜泰柱（南宫珉 饰）为了救出遭绑架的妻子高世允（李雪 饰）四处奔走、奋力营救。然而，绑匪卢万喜（金大明 饰）却进一步威胁姜泰柱，要求追加20亿韩元赎金。



姜泰柱只好向岳家求助，岳母崔淑瑛（吴敏爱 饰）则选择报警，让局势变得更加失控。崔淑瑛在与卢万喜通话时，提出愿意支付30亿韩元，试图争取更多时间。

遭囚禁的高世允发现隔壁房间还有另一名受害者，於是试图逃脱。没想到，卢万喜竟在视讯通话过程中殴打高世允，令姜泰柱愤怒不已。



然而，警方却逮捕了姜泰柱。原因是卢万喜向警方提供了一段录有姜泰柱声音的「买凶杀人」影片。原本拼命营救妻子的丈夫，瞬间沦为涉嫌教唆绑架杀人的嫌疑犯。



姜泰柱不断喊冤，并在接受警方调查时情绪失控、大闹警局。就在他於侦讯室洗手间陷入绝望时，一名神秘男子李受刑（朴丙垠 饰）突然现身。李受刑表示，自己是唯一知道姜泰柱清白的人，并主动接近他。第2集最后停留在停电之中，两人紧张对峙的画面。

《婚姻之后》第3集将於7月11日晚间9点20分播出，每周六日更新，海外由Disney+独家上线。



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