直接把《铁拳教育》辗过去！苏志燮《金特务》Netflix全球榜夺季军，超狂收视再创SBS纪录

Netflix排行榜又变天啦！男神苏志燮主演的SBS新剧《金特务》刚上线两天，就直接杀进全球收视榜第三名，气势超惊人！

根据OTT收视数据网站「FlixPatrol」今（29）日公布的榜单，这部SBS金土剧在Netflix全球TV秀榜（含英语区）一举冲上季军，它还硬生生把同样话题满满的Netflix原创剧《铁拳教育》甩在身后，领先了两个名次，超狂表现让剧迷嗨翻。



不只全球榜单亮眼，这部戏在全世界90个国家都挤进热门前十，其中在台湾、香港、新加坡、韩国、越南、印尼、马来西亚等8个地区，更直接夺下收视冠军宝座，根本是亚洲通杀！

《金特务》剧情描述一位平凡爸爸金特务（苏志燮 饰），为了救回心爱的女儿，决定豁出去化身地表最危险的男人，展开一场硬汉级复仇动作大戏。该剧於26日首播，SBS播完后立刻上架Netflix，让观众追剧零时差。



不只网路上讨论炸锅，韩国本土收视率也同样狂飙！第一集就开出9.5%的好成绩，隔天直接暴冲到15.7%，短短一天暴增6.2%，创下SBS自2021年《顶楼 3》以来的最高收视纪录，真的是叫好又叫座。

《金特务》每周五、六晚间9点50分（韩国时间）在SBS播出，Netflix同步跟播，还没上车的朋友快跟上啊！

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