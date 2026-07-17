徐睿知花落新东家！舞台剧试水温成功，加盟 B-Wave 娱乐宣布正式复出

沉寂多时的南韩话题女星徐睿知终於有新动向！新东家 B-Wave 娱乐代表具本永於 16 日发表官方声明，隆重宣布已与徐睿知签订专属合约，正式收归旗下。

B-Wave 娱乐表示，公司将以自身的影视内容制作实力为基础，倾尽全力打造能够让徐睿知展现其独特个性的多样化作品，同时透露未来会安排连串活动，助她积极与大众加强沟通，为全面复出铺路。



徐睿知早在 2013 年透过情境喜剧《马铃薯星2013QR3》出道，其后接连演活《武法律师》、《虽然是精神病但没关系》、《夏娃的丑闻》等大热韩剧，以及电影《回忆》、《量子物理学》，演技备受肯定。尤其在《救救我》与电影《暗战》等类型片中，她凭藉冷艳气质与沉稳演技，给观众留下超深刻印象。

除了影视圈，徐睿知今年 1 月更跨界挑战舞台剧领域，於《死之咏赞》中饰演悲剧女高音「尹心悳」，首度踏上舞台便凭著细腻精湛的演技功力大获好评，再次证明自己的实力依旧。



新东家 B-Wave 娱乐於去年 6 月才正式插旗业界，旗下已有元祖男团 H.O.T. 成员 Tony An（安胜浩）及男团 ONEUS 等人气 K-Pop 歌手坐镇，近期亦积极开拓演员版图。继早前重金延揽实力派女星洪银姬加盟成为「B-Wave 1号演员」后，如今再将话题十足的徐睿知纳为「2号演员」，令外界对她未来的活跃表现充满期待。



此外，徐睿知曾於2021年陷入私生活危机。她先被爆出「精神控制」前男友金正贤，指使对方在拍戏时对女主角态度冷酷恶劣，露骨的对话纪录引发公愤。随后，她更接连被扯出留学学历造假、校园暴力等多项负面疑云，虽然前东家全盘否认，但形象已一落千丈。

沉寂10个月后，她虽透过韩剧《夏娃的丑闻》及各大综艺试图正面突破、重启活动，大众反应却依旧冷淡，迎来长达两年多的空白期。如今花落新东家后能否摆脱争议阴影、实现身为演员的真正回归，正引发外界密切关注。

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