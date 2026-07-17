孔刘出道25年首次举行亚洲巡回见面会！10月日本横滨开跑　6城市行程一次看

人气演员孔刘将举办出道以来的首次亚洲粉丝见面会巡演，消息一出引发各界关注。

所属经纪公司Management SOOP於16日表示：「孔刘将於10月4日从日本横滨揭开序幕，在亚洲6个城市举办《The Long Take》亚洲粉丝见面会。」



这是孔刘出道25年来首度举办亚洲粉丝见面会巡演，将走访共6个城市／地区，包括横滨、曼谷、雅加达、澳门、马尼拉以及首尔。

正如粉丝见面会名称《The Long Take》所象徵的意义，活动将分享孔刘的过去、现在与未来，回顾他一路走来的无数精彩片段，也将展开未来即将呈现的全新篇章。

孔刘也特地为此次巡演亲笔写下一封信。他表示：「多亏了大家，让我有机会回顾一路走来的时光。我也因此准备了一个能与大家共同回望这段岁月的相聚时刻。」

他也期待与海内外粉丝见面，并表示：「希望能在我们长久以来共同书写的故事中，再添上一个全新的篇章。真的非常感谢大家。」

目前，孔刘与金高银、李栋旭、刘寅娜四人合体的特别综艺节目《鬼怪10周年旅行》已播出，勾起10年前《鬼怪》剧迷们的不少回忆。节目已於Viu上架，观众亦可同步重温全套《鬼怪 - 孤单又灿烂的神》，重拾当年最浪漫、最揪心的时刻 。



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