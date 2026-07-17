孔劉出道25年首次舉行亞洲巡迴見面會！10月日本橫濱開跑　6城市行程一次看

人氣演員孔劉將舉辦出道以來的首次亞洲粉絲見面會巡演，消息一出引發各界關注。

所屬經紀公司Management SOOP於16日表示：「孔劉將於10月4日從日本橫濱揭開序幕，在亞洲6個城市舉辦《The Long Take》亞洲粉絲見面會。」



這是孔劉出道25年來首度舉辦亞洲粉絲見面會巡演，將走訪共6個城市／地區，包括橫濱、曼谷、雅加達、澳門、馬尼拉以及首爾。

正如粉絲見面會名稱《The Long Take》所象徵的意義，活動將分享孔劉的過去、現在與未來，回顧他一路走來的無數精彩片段，也將展開未來即將呈現的全新篇章。

孔劉也特地為此次巡演親筆寫下一封信。他表示：「多虧了大家，讓我有機會回顧一路走來的時光。我也因此準備了一個能與大家共同回望這段歲月的相聚時刻。」

他也期待與海內外粉絲見面，並表示：「希望能在我們長久以來共同書寫的故事中，再添上一個全新的篇章。真的非常感謝大家。」

目前，孔劉與金高銀、李棟旭、劉寅娜四人合體的特別綜藝節目《鬼怪10周年旅行》已播出，勾起10年前《鬼怪》劇迷們的不少回憶。節目已於Viu上架，觀眾亦可同步重溫全套《鬼怪 - 孤單又燦爛的神》，重拾當年最浪漫、最揪心的時刻 。



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