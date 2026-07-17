CORTIS 干镐惊传摔伤！双手小指骨折急送医，周末演唱会照办，但舞蹈动作全砍

韩团CORTIS成员安干镐（KEONHO）惊传受伤！

所属经纪公司BIGHIT MUSIC15日透过官方粉丝平台Weverse发布消息，证实干镐因摔倒导致双手小指周围骨折，目前正在积极恢复中。

经纪公司表示，干镐最近因不慎跌倒，双手撑地时施力不当，随即前往医院检查。经过详细诊断后，确认双手小指周围出现骨折，所幸已迅速接受必要的治疗与处置，目前状况稳定、正安心休养中。不过，公司也转达医嘱，为了保护伤处并加速愈合，短期内必须穿戴石膏与辅助护具，并且要尽量避免双臂过度用力或大幅度动作。



虽然伤势来得突然，但干镐本人展现强烈意志，表态希望如期参加接下来的演出活动。经纪公司则以健康第一为最高原则，正在与医疗团队密切协商，调整后续行程。根据目前规划，干镐将照常出席本月18、19日举行的「2026 CORTIS TOUR 'PUT YOUR PHONE DOWN' IN INCHEON」演唱会，不过舞台形式会做调整，所有舞蹈编排全部取消，改以纯歌唱为主，减轻双手负担。公司也补充，未来包括音乐祭在内的各种行程，都会持续与医师讨论，在不影响伤势的前提下弹性调整演出方式，并强调会竭尽全力帮助干镐尽快恢复，用健康的样子跟粉丝见面。



CORTIS於去年8月正式进军歌坛，凭藉迷你二辑《GREEN GREEN》迅速累积知名度。他们以独特的年轻创作者风格为号召，成功打入Z世代市场，被视为新一代青春偶像代表团之一。



这回干镐意外挂彩，粉丝们纷纷涌入社群平台关心打气，也期待他能好好养伤、早日康复回归舞台！

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