CORTIS 害班机大延迟，公司火速道歉！加码狠驳斥：「空桥换装」全是假，车辆被私生饭装GPS

韩国人气团体CORTIS近日卷入机场争议，被爆料疑似因为迟到登机，导致整班飞往巴黎的班机大延误，引爆同机乘客不满。对此，所属经纪公司「Big Hit Music」30日正式对外灭火，除了低头认错，也针对网路上流传的各种离谱传闻一次说清楚。

根据公司的透露，CORTIS在26日准备搭机前往法国巴黎时，确实因为突发状况耽误了报到时间，「当时因为路上发生车祸，造成严重的交通堵塞，才会让成员们抵达机场的时间比预期晚，以至於未能准时登机。」公司也第一时间向同班机的旅客郑重致歉，表示：「造成乘客不便，真的非常抱歉。」

事情并未就此落幕。近期韩网各大论坛谣言满天飞，甚至有人加码指控，CORTIS不仅在巴黎航班迟到，过去还曾在机场「霸占空桥换衣服」，阻碍其他乘客动线，甚至多次传出搭机姗姗来迟的陋习。面对这些杀伤力十足的黑料，Big Hit Music今则强硬反击，直指「全是假的！」



经纪公司详细解释，所谓「空桥滞留」的画面，其实是去年10月CORTIS结束日本行程返国时，当时所有旅客都已经下机，他们是最后一批离开，只是在空桥上稍微整理随身物品，绝非网路所言的「挡路换装」。

至於另一起遭指控「5月去日本演出时也延误登机」的说法，公司也喊冤驳斥，强调那次成员们根本老早就抵达登机口，远比报到截止时间还要早完成手续，绝对没有耽误班机起降。眼看负面舆论越烧越烈，这次公司选择不冷处理，迅速切割不实言论，同时也再三为当天的延误低头谢罪。粉丝们则纷纷护航，希望外界别再以讹传讹，让偶像白白背黑锅。



此外，Big Hit Music还公布了CORTIS近日在法国巴黎行程中，遭受极端私生饭严重的跟踪骚扰，甚至遭人在座车上偷装GPS追踪器的事件，同时发布将诉诸法律解决，采取最强硬手段，绝不和解、绝不宽待。根据公司说明，CORTIS近期於法国巴黎活动期间，部分私生饭不仅在成员搭乘的车辆上秘密安装小型GPS装置，更动用当地车辆与司机，一路追踪至非公开行程，彻底掌握成员所有移动路线。这些私生饭还擅自闯入成员下榻宿舍的停车场等私人空间，甚至潜伏在内，并尾随至未公开的活动场所。在机场贵宾室与机舱内，他们试图未经允许拍摄、接近成员；部分遭限制参加活动的人员，则在饭店内徘徊，或在飞行途中更换座位试图靠近成员。Big Hit Music表示，已在第一时间於现场制止并警告这些违规人员。



除了现场骚扰，公司也锁定网路不法行为。Big Hit Music已针对涉嫌非法买卖出入境机票资讯的帐号，於今年5月完成证据搜集并提出刑事告诉，目前案件正处於调查阶段。同时，对於散布带有性羞辱内容的贴文、以及恶意捏造虚假事实的行为，公司也持续以刑事告诉与平台使用限制等方式多管齐下，展开法律追诉。由於CORTIS绝大多数成员尚属未成年，Big Hit Music特别强调「将此案视为更加严重」，展现保护未成年艺人的坚定立场。公司同时警告，对於妨碍现场维安、或恶意扭曲艺人保护措施的虚假讯息散布者，也将一并纳入法律应对范畴。Big Hit Music最后重申：「我们将CORTIS成员的安全与隐私保护放在最优先位置，为了让接下来预定的巡演与各项活动能够安全、健康地进行，将竭尽全力守护艺人权益。」



此前，Big Hit Music曾针对BTS成员遭侵入住宅与跟踪的案件，宣示「前往住处或放置礼物等行为并非粉丝之爱，而是犯罪」，并成功将加害者判处有期徒刑。此次对CORTIS遭遇的侵害，公司同样展现出零容忍的铁腕态度，不让违法行为有丝毫侥幸空间。

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