黄寅烨为新剧《给你梦想》道歉：对不起又穿上校服，这真的是最后一次了

Viu Original治愈爱情韩剧《给你梦想》演员黄寅烨分享了他和惠利再次穿上高中制服（校服）的感想，引发关注。

7日上午，ENA全新月火剧《给你梦想》制作发布会在首尔九老区 The Saint 举行。导演刘先东、黄寅烨、惠利出席活动，并分享了许多与作品相关的故事。



《给你梦想》是一部浪漫喜剧，故事讲述天才电影导演禹秀彬（黄寅烨 饰）实现梦想归来后，与早已放弃梦想、为生计奔波的旧爱朱伊在（惠利 饰）重逢后所展开的故事。当年怀抱相同梦想时留下的未完成电影，以及尚未结束的爱情，将由青春们再次谱写，带来既轻快又令人心动的现实共鸣。韩国将於7月13日在ENA首播，海外由Viu上架跟播，逢星期一、二晚上10点半上线。



当天，黄寅烨介绍自己的角色时表示：「他年轻时是一个没有什么特别之处、只是按照父母安排生活的孩子，直到遇见朱怡在后，才开始努力追逐自己的梦想。随著时间流逝，他再次与朱怡在相遇，并开始支持她的梦想，和她一起将梦想一步步完成。」



他也谈到这次作品中再次穿上高中制服的感想。黄寅烨表示：「上一部作品时我也说过那会是最后一次穿制服，但我一直很想再挑战浪漫喜剧，也一直在等待好的剧本，后来就遇见了这部作品。」他接著笑说：「这部作品的题材实在太吸引人，好到就算要再穿一次制服，我也无法放弃，所以很抱歉，又穿上制服了。」PS：上一部作品是青春成长剧《偶然成为家人》



黄寅烨开玩笑表示：「惠利看起来真的像高中生，但我可是下了很多功夫（才努力看起来像）。」接著笑说：「我想应该不会再遇到能超越《给你梦想》题材的作品了，所以这次真的会是最后一次穿制服。」逗得现场笑声不断。（延伸阅读：【影片】黄寅烨、惠利出席《给你梦想》发布会！牵手比心超自然 眼神交会CP感爆棚）



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