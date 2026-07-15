JANNABI香港首场演唱会感动落幕 高喊No Hong Kong！No JANNABI！告白歌迷

无论你是喜欢K-pop偶像，还是充满摇滚热血的韩国乐队，JANNABI的歌声总有一种让人一听便爱上的魅力。因此，自从他们展开首个亚洲巡回演唱会，每一站均获得热烈好评。而香港歌迷期待已久的《JANNABI 1st Asia Tour : Sweat & Stardust in HONG KONG》，也终於在7月11日於AXA Dreamland隆重登场。JANNABI一口气带来超过二十首歌曲，以长达两个多小时的精彩演出，回应歌迷一直以来的支持与等待。

演唱会甫开始，队长兼主唱崔政勋，以及结他手金度亨则分别身穿全白色装束登场，率先以〈TOGETHER!〉揭开序幕。意想不到是，崔政勋为了令JANNABI第一次来到香港举行演唱会有一个好开始，竟然特别预备了铜锣作为小乐器，打响了演出的第一幕！随后，他接连献唱首张数位单曲的〈ROCKET〉，以及〈Baby I need you〉等代表作。另外，他们还献唱The Mamas & the Papas的名曲〈California Dreamin'〉，并特别为香港观众送上他们的〈HONG KONG〉一曲，可说别具意义，成功令现场气氛迅速升温。

作为第一次的香港演唱会，JANNABI自然非常希望与粉丝互动。一开口便以广东话向观众打招呼：「好高兴见到大家！」并作自我介绍。之后，他们又要大家用广东话叫：「1！2！3！」先再坐下，令全场尖叫声四起。可见JANNABI除了有诚意十足的互动，亦十分喜欢跟歌迷一起玩，展现他们亲切又暖男的一面。

当大家沉醉於〈Good Good Night〉、〈LEGEND〉、〈bad dreams〉等人气作品时，JANNABI更送上当晚最大惊喜。他们先用广东话问台下观众：「呢首歌你哋知唔知？」原来他们竟然将〈for lovers who hesitate〉开首几句的歌词特别改成广东话，让大家好兴奋！虽然并非母语，但JANNABI无论咬字、情感投入都十分到位，配合细腻温柔的唱法，让人听得如痴如醉。接著崔政勋与金度亨唱得兴起，更分别走到观众席绕场一周，跟粉丝们近距离接触，令全场报以热烈掌声与欢呼。

来到Encore环节，JANNABI竟然向观众行大礼，之后再拍摄大合照，又兴奋地说：「No Hong Kong！No JANNABI！」、「我爱你哋！」并再叫现场观众向他们也大叫一次：我爱你哋！而当演唱完结之后，崔政勋和金度亨更忍不住大跳双人舞，并将毛巾和香蕉抛向台下送给观众。最后还叫大家站起来Say Goodbye！才为这场充满温暖与感动的演唱会画下完美句点。

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