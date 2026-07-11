丁海寅×贺营新鲜组合来袭！Netflix《我的荒糖恋爱》公开预告，「失忆检察官×拳击教练」展开荒唐又心动的同居恋爱

Netflix新剧《我的荒糖恋爱》公开预告，失忆检察官遇上自称男友的拳击教练，荒唐又心动的同居罗曼史即将展开。这组新鲜搭配会擦出什么样的火花呢？大家期待丁海寅×贺营这组合吗？

《我的荒糖恋爱》讲述失去记忆的检察官高恩世（贺营 饰），与坚称自己是她男友的拳击教练张泰河（丁海寅 饰）之间展开的同居生活，是一部浪漫喜剧作品。



剧中，丁海寅饰演曾是天才青少年拳击选手、如今成为拳击馆教练的「张泰河」。为了脱离黑道组织执行最后任务时，他意外遇见失去记忆的初恋高恩世，展开一场赌上性命的谎言；贺营则饰演能力出众的首尔中央地检反腐败搜查部检察官「高恩世」，却在追查暴力组织时遭遇事故，醒来后失去所有记忆，眼前更出现自称是她男友的张泰河。



预告片揭开两人的奇妙初遇。高恩世以首尔中央地检反贪腐调查部检察官身分帅气登场，却随后陷入未知危机；另一边，神秘登场的张泰河与组织老大白尚吉（许城泰 饰）之间的关系，也让剧情增添悬念。

更令人期待的是，失忆后醒来的高恩世面前突然出现张泰河，并表示：「你不知道我是谁吗？我是你的男朋友。」面对眼前落魄的男人，高恩世完全无法相信，而两人也将从这场荒唐又奇妙的相遇开始，展开一段充满笑点与心动的恋爱故事。



《我的荒糖恋爱》共12集，将於8月7日透过Netflix全球公开。失忆检察官×自称男友拳击教练的设定，两人将如何展开这段特别的恋爱故事，小编已经开始期待啦！

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